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Украина впервые получит авиаракеты AIM-7 Sparrow

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  • 31.05.2023, 22:16
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Украина впервые получит авиаракеты AIM-7 Sparrow

Что о них известно.

Соединенные Штаты Америки в рамках очередного пакета военной помощи передали Украине самонаводящиеся авиаракеты AIM-7 Sparrow.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

AIM-7 Sparrow – это американская ракета класса "воздух-воздух". Она имеет среднюю дальность и полуактивную радиолокационную головку самонаведения. Ракета поступила на вооружение США в 1956 году. К 2023 году она претерпела значительное количество модернизаций. В Соединенных Штатах существует также зенитный вариант ракеты корабельного базирования RIM-7 Sea Sparrow.

Что известно об AIM-7 Sparrow

В начале разработки ракеты в 1947 году конструкторы столкнулись с тем, что 127-миллиметровая ракета имеет недостаточный диаметр для размещения необходимой аппаратуры. Поэтому была разработана большая 203-миллиметровая ракета.

Первое испытание прошло в 1948 году. Однако первое успешное перехват воздушной цели AIM-7 Sparrow было осуществлено только в декабре 1952 года. На вооружение она была принята в 1956 году.

Боевое применение:

Впервые AIM-7 Sparrow был использован во Вьетнамской войне, тогда около 55 вьетнамских самолетов были сбиты с применением 600 ракет AIM-7.

Однако ракета оказалась не эффективна и не удобна в применении. Несовершенство системы самонаведения заставляло лётчиков сближаться с противником. Ракета также уступала эффективность и в ближнем бою ракете AIM-9 Sidewinder.

В июне 1982 года в ходе Ливанской войны этими ракетами израильтянам удалось сбить 10 сирийских самолетов МиГ-21 и МиГ-23. А 5 июня 1984 г. саудовские F-15 с помощью ракет AIM-7 сбили иранский истребитель F-4Е.

В 2000-х годах появилась более совершенная ракета AIM-120 AMRAAM. Это привело к тому, что Sparrow была снята с вооружения, но ее оставляли в резерве. Однако в США все еще используют вариант ракеты корабельного базирования – RIM-7 Sea Sparrow.

Основные характеристики:

Стартовый вес: 231,2 кг

Масса боевой части: 39 кг

Дальность запуска в переднюю полусферу: 70 км

Длина: 3,66 м

Диаметр: 0,203 м

Размах крыльев: 0,81м

Время работы двигателя AIM-7E: 2,8 сек.

Скорость 4 маха

Напомним, в январе этого года Украина получила в свое вооружение одну из модификаций AIM-7 Sparrow – ракеты корабельного базирования – RIM-7 Sea Sparrow.

Украинским военным удалось адаптировать под них комплексы «Бук» советского производства.

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