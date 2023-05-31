Украина получит 300 разведывательных дронов Vector 31.05.2023, 22:39

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Заказ оплатит правительство Германии.

Компания Quantum Systems со штаб-квартирой в немецкой Баварии в среду объявила о заказе 300 дополнительных разведывательных дронов средней дальности Vector для военной поддержки Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Министерство обороны Украины разместило третий заказ на 300 дронов Vector после предыдущих заказов на 105 дронов в январе 2023 года и 33 – в августе 2022 года. Заказ, как и в предыдущих случаях, оплатит правительство Германии.

Беспилотник Vector широко используется на поле боя в Украине, где, как пишет Quantum Systems в пресс-релизе, «доказал свою эффективность в военной разведке, наблюдении и рекогносцировочных операциях».

Отмечается, что дрон может быть развернут за две минуты, обеспечивает непрерывное обнаружение вражеских целей независимо от погодных условий с использованием искусственного интеллекта, развивает скорость до 72 км/ч и выдерживает длительное время полета.

Кроме того, Quantum Systems объявила, что недавно открыла в Украине Центр технического обслуживания, подготовки, поддержки и логистики, который обеспечивает обучение операторов системы Vector и реализует запасные части и предоставляет ремонтные услуги.

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