закрыть
4 мая 2023, четверг, 13:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Почему Украина тянет с Лукашенко?

8
  • Алексей Гончаренко
  • 4.05.2023, 11:28
  • 6,200
Почему Украина тянет с Лукашенко?
Алексей Гончаренко

Надо срочно разрывать дипломатические отношения.

Украинский парламент прекратил соглашения с Сирией. Совершенно правильное решение, потому что фактически она оккупирована Россией, где правит еще один такой же тиран и людоед, как Путин, – Башар Асад.

Но возникает логичный вопрос: а почему до сих пор тянем с Лукашенко? Почему и дальше не разрываем дипломатические отношения?

На прошлой неделе в ПАСЕ мы приняли резолюцию, где была учтена моя правка о том, что Лукашенко причастен к геноциду украинцев. Это проголосовано!

Так мы будем поддерживать дипломатические отношения с людоедом, который причастен к геноциду?

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №8147 нашего межфракционного объединения «За демократическую Беларусь», куда входят представители разных фракций, чтобы признать территорию Беларуси временно оккупированной Россией. Лукашенко позволяет обстреливать нас со своей территории, он угрожает нашей стране и помогает Путину вести войну против Украины.

Надо срочно разрывать дипломатические отношения, и точка. И такая жесткая позиция должна быть в отношении всех!

Алексей Гончаренко, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Война доходит до Кремля
Война доходит до Кремля Владимир Фесенко
А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса
Планета Плюк времен отстоя
Планета Плюк времен отстоя Владимир Халип
Зло творится в тишине
Зло творится в тишине Ирина Халип