Почему Украина тянет с Лукашенко?8
- Алексей Гончаренко
- 4.05.2023, 11:28
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Надо срочно разрывать дипломатические отношения.
Украинский парламент прекратил соглашения с Сирией. Совершенно правильное решение, потому что фактически она оккупирована Россией, где правит еще один такой же тиран и людоед, как Путин, – Башар Асад.
Но возникает логичный вопрос: а почему до сих пор тянем с Лукашенко? Почему и дальше не разрываем дипломатические отношения?
На прошлой неделе в ПАСЕ мы приняли резолюцию, где была учтена моя правка о том, что Лукашенко причастен к геноциду украинцев. Это проголосовано!
Так мы будем поддерживать дипломатические отношения с людоедом, который причастен к геноциду?
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №8147 нашего межфракционного объединения «За демократическую Беларусь», куда входят представители разных фракций, чтобы признать территорию Беларуси временно оккупированной Россией. Лукашенко позволяет обстреливать нас со своей территории, он угрожает нашей стране и помогает Путину вести войну против Украины.
Надо срочно разрывать дипломатические отношения, и точка. И такая жесткая позиция должна быть в отношении всех!
Алексей Гончаренко, «Фейсбук»