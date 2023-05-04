Почему Украина тянет с Лукашенко? 8 Алексей Гончаренко

4.05.2023, 11:28

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Алексей Гончаренко

Надо срочно разрывать дипломатические отношения.

Украинский парламент прекратил соглашения с Сирией. Совершенно правильное решение, потому что фактически она оккупирована Россией, где правит еще один такой же тиран и людоед, как Путин, – Башар Асад.

Но возникает логичный вопрос: а почему до сих пор тянем с Лукашенко? Почему и дальше не разрываем дипломатические отношения?

На прошлой неделе в ПАСЕ мы приняли резолюцию, где была учтена моя правка о том, что Лукашенко причастен к геноциду украинцев. Это проголосовано!

Так мы будем поддерживать дипломатические отношения с людоедом, который причастен к геноциду?

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №8147 нашего межфракционного объединения «За демократическую Беларусь», куда входят представители разных фракций, чтобы признать территорию Беларуси временно оккупированной Россией. Лукашенко позволяет обстреливать нас со своей территории, он угрожает нашей стране и помогает Путину вести войну против Украины.

Надо срочно разрывать дипломатические отношения, и точка. И такая жесткая позиция должна быть в отношении всех!

Алексей Гончаренко, «Фейсбук»

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