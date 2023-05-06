В Беларуси изменили порядок приема в художественные школы и колледжи искусств 1 6.05.2023, 16:44

Стали известны сроки подачи документов.

В Беларуси обновлен порядок приема в гимназии – колледжи искусств. Правила приема лиц для получения общего среднего образования в гимназиях – колледжах искусств, академиях (консерваториях) утверждены постановлением Министерства культуры, которое опубликовано на Национальном правовом портале.

Документом определен перечень документов, которые должны предоставить абитуриенты названных учреждений образования. Помимо этого, определены критерии проведения типовых программ проверки способностей абитуриентов по изобразительному, хореографическому, театральному музыкально-хоровому и музыкально-инструментальному видам искусства.

Также установлены следующие сроки подачи абитуриентами документов: с 25 мая по 1 июня года приема - в V класс, с 1 по 15 июня - на свободные места в VI–IX, XI классы, с 12 июня по 15 августа - в X класс.

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