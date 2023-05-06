В Гомеле за репосты задержали одиозную пропагандистку 6.05.2023, 21:37

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Она известна своими «разоблачающими» репортажами.

5 мая силовики устроили облаву на гомельском радио. Прямо на рабочих местах за распространение «экстремистских» материалов задержали четырех сотрудников, в том числе редактора Сергея Красноборода, сообщает телеграм-канал «БГМ».

Среди задержанных внезапно оказалась местная одиозная пропагандистка Жанна Минина. Она стала известна своими репортажами, «разоблачающими» сторонников перемен и «фейки». В прошлом году она сделала стремительную карьеру от малобюджетного канала «горисполкома» до местного канала «Беларусь 4».

Остальные задержанные, кстати, не были замечены в пропагандистской деятельности. Профили всех задержанных оперативно удалили с сайта госрадио.