«Ник и Майк»: В Минске отменяют мероприятия с участием Лукашенко 3 8.05.2023, 10:11

5,498

Фото: AFP

Возможно, он появится на параде в Москве.

Telegram-канал «Ник и Майк» пишет, что в Минске отменяют мероприятия с участием Лукашенко.

Судя по последним видео, диктатор заболел:

— Путин решил расширить круг друзей на «празднованиях» в Москве. К кыргызскому деятелю вероятно добавится туркменский.

Синепалого синегуба активно приводили в чувство и тестировали в больнице управделами на выходных. Возможно, тоже получил приглашение, от которого сложно отказаться.

В Минске отменяют мероприятия с участием синепалого.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».