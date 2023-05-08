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«Ник и Майк»: В Минске отменяют мероприятия с участием Лукашенко

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  • 8.05.2023, 10:11
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«Ник и Майк»: В Минске отменяют мероприятия с участием Лукашенко
Фото: AFP

Возможно, он появится на параде в Москве.

Telegram-канал «Ник и Майк» пишет, что в Минске отменяют мероприятия с участием Лукашенко.

Судя по последним видео, диктатор заболел:

— Путин решил расширить круг друзей на «празднованиях» в Москве. К кыргызскому деятелю вероятно добавится туркменский.

Синепалого синегуба активно приводили в чувство и тестировали в больнице управделами на выходных. Возможно, тоже получил приглашение, от которого сложно отказаться.

В Минске отменяют мероприятия с участием синепалого.

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