«Ник и Майк»: В Минске отменяют мероприятия с участием Лукашенко

«Ник и Майк»: В Минске отменяют мероприятия с участием Лукашенко3
- 8.05.2023, 10:11
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Возможно, он появится на параде в Москве.
Telegram-канал «Ник и Майк» пишет, что в Минске отменяют мероприятия с участием Лукашенко.
Судя по последним видео, диктатор заболел:
— Путин решил расширить круг друзей на «празднованиях» в Москве. К кыргызскому деятелю вероятно добавится туркменский.
Синепалого синегуба активно приводили в чувство и тестировали в больнице управделами на выходных. Возможно, тоже получил приглашение, от которого сложно отказаться.
В Минске отменяют мероприятия с участием синепалого.