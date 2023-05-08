Telegram-каналы: Путин вызвал Лукашенко на парад 20 8.05.2023, 11:03

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Мероприятия с белорусским диктатором отменяются.

Белорусские Telegram-каналы пишут, что Путин вызвал Лукашенко на парад в Москву.

«По нашим данным, сегодня Лукашенко отправится в Москву на парад к Путину

Таким образом, он не будет присутствовать на возложении цветов и поздравлять ветеранов на площади Победы утром 9 мая в Минске», — пишут блогеры.

«Синепалого синегуба активно приводили в чувство и тестировали в больнице управделами на выходных. Возможно, тоже получил приглашение, от которого сложно отказаться.

В Минске отменяют мероприятия с участием синепалого», — написал Telegram-канал «Ник и Майк».

«Лукашенко доводят до кондиции, чтобы выставить завтра вместе с другими членами политбюро на гостевой трибуне рядом с мавзолеем В.И. Ленина. Пока не совсем понятно», — отметил политолог Дмитрий Болкунец.

Стоит отметить, что Путин приглашает на парад различных руководителей стран Азии. В Москве будет глава Кыргызстана Садыр Жапаров. Также приглашение получил правитель Таджикистана Эмомали Рахмон.

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