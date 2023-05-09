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Промах кремлевского пула

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  • Телеграм-канал «CYNIC»
  • 9.05.2023, 17:18
  • 8,520
Промах кремлевского пула

Демонстративное выпячивание больного диктатора - плохой знак.

Показывать больного «друга» в тоталитарном государстве не принято. Кремль жил и живёт по довольно старой методичке о «друзьях-диктаторах». Даже свободная пресса времен Ельцина долго писала о «твердом рукопожатии» и «кабинетной работе».

То, что опубликовал Кремль, - немыслимо по отношению к Лукашенко.

Прошлый раз явный «развод» был между Токаевым и Назарбаевым, которые демонстративно разъехались на разных самолетах во время предновогоднего сборища. После этого Назарбаев быстро оказался списан, а Токаев взял все рычаги власти в свои руки.

Сейчас Кремль очень неаккуратно показал «лицо Лукашенко без грима». Совершенно случайно кремлевский пул заснял момент, когда Лукашенко просит его подвезти к следующей точке дислокации. И далее Кремль публикует кадр застолья, на котором Александра Григорьевича не наблюдается.

Лукашенко хорошо знает правила медийной игры, поэтому такое демонстративное выпячивание «больного» диктатора - плохой знак для него. Так демонстративно «друзей» Кремль еще не хоронил в прямом эфире.

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