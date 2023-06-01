Бойцы «РДК» заявили, что во время прорыва под Белгородом взяли под контроль территорию больше, чем Бахмут 1.06.2023, 3:59

Они также заявили, что смогли угнать российский БТР.

«Русский добровольческий корпус» показал видео операции на территории Белгородской области. Бойцы заявили, что взяли под контроль территорию, которая преобладает площадь Бахмута.

Они также заявили, что смогли угнать российский БТР.

«Небольшой, но яркий видеоотчет о нашей минувшей операции на территории временно оккупированной кремлёвский мразью Белгородской области. За сутки нам удалось взять под полный контроль территорию по площади больше, чем весь Бахмут. Пока это лишь проба наших сил, хотя в ходе таких „упражнений“ мы смогли угнать новый БТР 82А! Дальше больше! Слава РДК», — говорится в сообщении.

Кадры операции начинаются с речи главы движения.

«Завтра РДК нападает на Российскую Федерацию, так что пожелайте нам успеха», — сказал он.

Далее в видеоотчете показали кадры операции. На видео видно, что бойцы действовали слаженно с привлечением бронированной техники. Была стрельба, взрывы, а также была задействована авиация.

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