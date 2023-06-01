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Зеленский хочет видеть Беларусь в ЕС и НАТО

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  • 1.06.2023, 16:36
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Зеленский хочет видеть Беларусь в ЕС и НАТО

Президент Украины заявил, что это позитивное решение для всех.

1 июня во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Молдове президент Украины Владимир Зеленский упомянул Беларусь. Из его слов следует, что он хотел бы видеть нашу страну в ЕС и НАТО.

«Все европейские страны, которые граничат с Россией и не хотят, чтобы Россия на них напала, должны вступить в союз с ЕС и NATO, — цитирует слова Зеленского newsmaker.md. — У нас нет выбора: либо открытая война, либо пошаговая оккупация. Мы видим, что происходит в Беларуси и в Грузии».

Президент Украины убежден, что «настало время решений». В своем выступлении он призвал на саммите NATO в Вильнюсе в июле принять Украину в альянс. «Нужен мирный саммит, нужны позитивные решения для Украины, потому что они позитивны для всех, и для Молдовы, и для Грузии, и для Беларуси. Я не сомневаюсь», — добавил Владимир Зеленский.

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