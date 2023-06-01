Как украинские беспилотники долетели до Москвы 1 1.06.2023, 17:08

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Война дронов вышла на новый уровень.

Утром 30 мая несколько дронов атаковали Москву и Подмосковье. Их число оценивают по-разному: Минобороны РФ заявляет о восьми беспилотниках, телеграм-каналы и независимые СМИ — о двух десятках. За сутки до этого три десятка российских беспилотников атаковали Киев — по данным городской военной администрации, в третий раз за сутки.

«Война дронов» между Россией и Украиной идет уже давно, их применяли с самого начала вторжения, но только в последнее время атакам начала подвергаться территория в глубине России — более чем в 400 км от территорий, контролируемых Украиной. Эксперты рассказали The Moscow Times, что изменилось: техника, доступная Киеву, или его военная стратегия и чем может ответить Москва.

Какие дроны долетели до Москвы?

Ударные дроны Украина уже применяла и даже производила самостоятельно, говорит военный обозреватель Давид Гендельман. Это в том числе переделанные из разведывательных советских БПЛА «Стриж», китайские Mugin-5, украинские UJ-22 и другие. Например, БПЛА «Стриж» использовались при ударе по аэродрому Энгельс в конце 2022 года. «Поэтому в самом факте этого налета на Москву нет ничего технически неожиданного, — говорит Гендельман. — На данный момент нет информации [какие именно дроны применяли 30 мая]. Я перечислил те, что применялись ранее, какие сейчас — пока неизвестно. Точно не „Стриж“, он большой и реактивный».

Автор статей по оборонным программам Ирана (включая программы беспилотников) Юрий Лямин рассказал «Ведомостям», что судя по имеющимся фото- и видеоматериалам, в атаке 30 мая участвовали аппараты, похожие на дроны «Бобер», которые появлялись в материалах украинских СМИ в мае. Военно-политический эксперт Павел Лузин добавляет, что беспилотники, которые применялись при атаке на Москву, не совсем новые — они разрабатывались в Украине с конца 2010-х — начала 2020-х годов.

Все перечисленные виды дронов могли одолеть маршрут от Украины до Москвы. UJ-22 при этом — самые массовые и известные из тех, что производят в самой Украине, их уже находили с конца зимы 2023 года в Подмосковье, в том числе со взрывчаткой. Такие аппараты производит компания «Укрджет». Эксперты предполагают, что их могли использовать и при атаке на Кремль в начале мая, когда БПЛА взорвался над куполом Сенатского дворца, устроив пожар.

Почему такие беспилотники не применяли в начале войны?

«Чтобы что-то применять, надо сначала определиться с задачами, потом это произвести, затем научиться этим управлять и только потом решать задачи, которые могут по ходу меняться, — говорит Лузин. — Эти дроны разрабатывались на опыте АТО, для войны в феврале–августе 2022 они были мало пригодны. Потом, когда появилась задача наносить удары вглубь территории России, решили их попробовать для этого». Он поясняет, что до осени характер войны отличался, а с осени украинская сторона решила, что нужно уничтожать российскую военную и промышленную инфраструктуру в глубине страны, увеличивать психологическое давление и «дезориентировать российское руководство множеством мелких неурядиц» — именно для этих задач подошли ударные дроны.

Гендельман добавляет, что главная цель налета на Москву 30 мая — пропагандистская и информационно-психологическая — показать, что война пришла в столицу России, что есть ответ за налеты на Киев. «Вторая цель — это оттягивание средств ПВО: каждый комплекс ПВО в Москве — это одним комплексом меньше на фронте, плюс обслуживающий персонал, боекомплект, снабжение, охранение, вообще внимание и организация. Любое отвлечение ресурсов от фронта полезно, — рассуждает он. — А если бы удалось в ходе этого налета поразить какую-либо реальную военную или промышленную цель, это бы добавило и практического эффекта».

Сами по себе такие дальние налеты — это стратегический приоритет украинского командования, добавляет Гендельман: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный еще в своей программной статье в сентябре 2022 сказал, что Россия ведет войну так, как ведет [не щадя мирное население и разрушая инфраструктуру], из-за безнаказанности, потому что нет паритета в дальности средств поражения. «Поэтому Украина всеми силами старается насколько можно сократить этот дисбаланс и тоже пытается наносить удары в глубине территории противника, пусть пока и не имея таких мощных средств, как российские ракеты большой дальности, но хотя бы такими беспилотниками, а там видно будет», — заключает эксперт.

Может ли Россия защититься от атак дронов?

Теоретически российские системы ПВО способны уничтожать украинские дроны, а системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) могут сбить их с цели, создавая помехи. Лузин поясняет, что в целом это и происходит: российская сторона защищается, сбивает дроны. «Но суть в том, что все это отвлекает ресурсы. Дрон дешевый, а система РЭБ или комплекс ПВО дорогие», — говорит он.

Лузин рассказывает, что для военных целей переоборудуют в том числе гражданские дроны: они гораздо дешевле, и масштабы их производства позволяют насытить войска. В Украине поставками таких беспилотников занимаются волонтеры — а значит, нет никаких сложных закупочных процедур, снабжение идет по заявкам от конкретных подразделений, появляются разнообразные практики их использования, доработки, идет обмен этими практиками. То же касается обороны, отмечает Лузин: дорогие системы ПВО в Украине дополнены максимально дешевыми. «Но чтобы организовать оборону по типу того, как это сделано в Украине <…>, надо ее именно организовать, принять решения, изменить систему управления, — говорит он. — Это требует больших ресурсов, но также мозгов и воли. А с мозгами проблема».

То есть проблема защиты от дронов-камикадзе не в том, что для этого нужно недоступное или более технологичное оборудование, а в количестве техники, ее операторов и в стратегии. В итоге в том, что Россия сможет защититься, сомневаются даже официальные лица в самой России. Так, глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, комментируя атаку на Москву, заявил, что рассчитывать на системы ПВО в принципе не стоит: «У нас очень большая страна, и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны».

При этом на саму Москву и объекты, которые Кремль сочтет особенно важными, ресурсов ПВО хватит, считают эксперты. Юрий Лямин пояснял «Ведомостям», что Москва очень плотно прикрыта комплексами ПВО и рядом с ней их уже сложно обойти, именно поэтому 30 мая дроны были запущены большой группой в расчете на то, что хоть какие-то прорвутся. Еще в январе зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С-1» появились на зданиях около Кремля, а также в 10 км от резиденции Путина «Ново-Огарево».

Отразить атаки дронов по всей стране у России не получится, считают эксперты. Уже 31 мая в Краснодарском крае беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода. В одном случае власти заявили, что пожар быстро удалось потушить, а во втором боеприпас не сдетонировал.

«ПВО — это не зонтик и не крыша над страной, — рассказал телеканалу «Дождь» военный обозреватель «Русской службы Би-би-си» Павел Аксенов. — ПВО закрывает отдельные зоны, в которых находятся стратегические объекты или что-то еще. Но между этими зонами можно запустить нечто, что летит в мертвой зоне радара на небольшой высоте и что довольно плохо видно».

Как развивалась война дронов?

В начале войны Украина использовала крупные БПЛА «Байрактар», которые она получила от Турции. Россия же применяла дроны-разведчики, которые помогали артиллерии попадать в цели. Но и те и другие аппараты были крупными и эффективно сбивались ПВО. Затем обе стороны начали закупать небольшие коммерческие дроны (в основном китайские), которые могла использовать пехота — как для разведки, так и для атак. И позже всего обе стороны начали применять дроны-камикадзе — они в итоге и атаковали Москву.

При этом эксперты против того, чтобы делить «войну дронов» на определенные этапы: с самого начала обе стороны применяли беспилотники разных типов и стратегии менялись постепенно. «Мы видели с самого начала этой войны применение как ударных, так и разведывательных БПЛА, просто в начале их было в целом мало с обеих сторон, а по ходу войны обе стороны резко нарастили количества», — говорит Гендельман. Лузин отмечает, что «война началась еще в 2014-м» и уже тогда беспилотники разрабатывали, покупали и модифицировали. «Россия тоже давно использует дроны — программа началась в 2009 году, — говорит он. — Так что тут нет никаких этапов, все происходило давно и параллельно».

Сейчас, наряду с закупкой китайских дронов и мультикоптеров обеими сторонами, в основном малоразмерных, и Украина и Россия также закупают и более продвинутые модели, в частности Россия массово использует иранские дроны «Шахед-136» и другие, говорит Гендельман. «Также мы видим распространение в последнее время дронов FPV, где оператор наводит дрон на цель „от первого лица“, — рассказывает он. — Важно подчеркнуть, что у обеих сторон есть собственная линейка разведывательных БПЛА, ударных БПЛА (то есть несущих вооружение) и БПЛА-камикадзе (как аппараты „Ланцет“, которые Россия в последнее время стала использовать гораздо чаще и эффективнее)». Эксперт отмечает, что обеим сторонам не хватает дронов из-за масштабов войны, поэтому идут и постоянные закупки за рубежом, и силы постоянно наращиваются плюс постоянно усовершенствуются средства противодействия: ПВО, РЭБ всех видов, в том числе антидронные ружья.

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