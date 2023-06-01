Польша и Нидерланды присоединились к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 1.06.2023, 21:53

Об этом премьеры двух стран объявили на саммите Европейского политического сообщества.

Нидерланды и Польша присоединились к программе обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. Об этом премьеры двух стран объявили на саммите Европейского политического сообщества в Молдове, передает CNN.

«Мы составили график тренировок. Польша поможет Украине в обучении пилотов самолетов F-16», — сказал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Кроме того, он заявил, что у Варшавы не хватает зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы передавать их Киеву, поэтому он призвал другие страны, у которых они есть, как можно скорее поделиться с украинскими военными.

На саммите также присутствовал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который сказал, что Амстердам начнет обучение украинских пилотов на самолетах F-16 «как можно скорее».

«Это важный шаг в обеспечении того, чтобы Украина могла защитить себя. Мы собрались здесь сегодня с лидерами стран, которые входят в истребительную коалицию за Украину. Я призвал другие присутствующие страны присоединиться к коалиции. Украина должна выиграть эту войну», — написал он в Twitter.

При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на прошлой неделе говорил, что Польша и некоторые другие страны Евросоюза уже начали обучать украинских пилотов на истребителях F-16. «Учения начались в нескольких странах, например, в Польше», — говорил он.

Ранее как минимум пять европейских государств — Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды и Норвегия — в частном порядке дали понять, что готовы предоставить американские истребители F-16 ВСУ. Власти США, которые долгие месяцы выступали против передачи истребителей Киеву, разрешили поставку Украине F-16, стоящих на вооружении стран НАТО.

Позже Вашингтон решил присоединиться к подготовке украинских пилотов на истребителях, говорил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «По мере того, как в ближайшие месяцы будет вестись подготовка, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кем и в каком количестве», — сказал он.

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