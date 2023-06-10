Украинские пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении 10.06.2023, 3:15

Бойцы использовали ударные дроны.

Украинские пограничники уничтожили группу оккупантов и их укрытие на Бахмутском направлении. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Аэроразведка ГПСУ обнаружила вражескую пехоту и укрытие противника на Бахмутском направлении. Ударными дронами бойцы обезвредили оккупантов и минно-взрывные заграждения», - говорится в сообщении.

Отметим, что ВСУ перешли от оборонительных к наступательным действиям на Бахмутском направлении. В свою очередь, российские военные взимают резервы на Бахмутское направление и пытаются удержать занимаемые позиции.

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