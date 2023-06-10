закрыть
10 июня 2023, суббота, 3:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении

  • 10.06.2023, 3:15
Украинские пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении

Бойцы использовали ударные дроны.

Украинские пограничники уничтожили группу оккупантов и их укрытие на Бахмутском направлении. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Аэроразведка ГПСУ обнаружила вражескую пехоту и укрытие противника на Бахмутском направлении. Ударными дронами бойцы обезвредили оккупантов и минно-взрывные заграждения», - говорится в сообщении.

Отметим, что ВСУ перешли от оборонительных к наступательным действиям на Бахмутском направлении. В свою очередь, российские военные взимают резервы на Бахмутское направление и пытаются удержать занимаемые позиции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип
Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса
Такого еще не было в истории войн
Такого еще не было в истории войн Юрий Бутусов
Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников