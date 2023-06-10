Обломки российского дрона-камикадзе попали в многоэтажку в Одессе 1 10.06.2023, 8:28

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Три человека погибли, более 10 ранены.

В ночь на 10 июня российские оккупанты атаковали Одесскую область с помощью дронов-камикадзе Shahed-131/136, обломки одного из дронов попали в многоэтажный дом, сообщило в Facebook оперативное командование «Юг».

«В результате воздушного боя обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки, что вызвало возгорание. Пожар площадью 50 м² оперативно ликвидировали», – сообщили в командовании.

Взрывной волной повреждено несколько многоквартирных домов, которые находятся рядом.

По предварительным данным, в результате атаки погибло три человека, более 10 получили ранения. В командовании подчеркнули, что точная информация еще уточняется.

Издание «Одесская жизнь» отметило, что обломок упал на девятиэтажный дом в одном из одесских микрорайонов.

«Думская» сообщила, что в результате падения обломков Shahed образовалась воронка на детской площадке во дворе многоэтажки.

«Суспільне» и «Думская» опубликовали несколько фото, на которых видно повреждения жилого дома.

Оперативное командование «Юг» сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили все Shahed, которые атаковали Одесскую область, но не уточнило, сколько их было.

Как свидетельствуют данные сайта alerts.in.ua, в промежутке с 23.12 9 июня до 02.08 10 июня в Одесской области трижды объявляли воздушную тревогу. Ее уже отменили.

По состоянию на 3.00 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

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