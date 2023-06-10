Борис Джонсон ушел из парламента Британии 1 10.06.2023, 8:38

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Политик сложил депутатские полномочия и инициировал дополнительные выборы.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что уходит с поста депутата. Это произошло после того, как он получил отчет от специального комитета о том, ввел ли он в заблуждение парламент из-за закрытых вечеринок на Даунинг-стрит во время коронавирусных ограничений, передает Би-би-си.

«Итак, сегодня я написал в свою ассоциацию в Аксбридже и Южном Руислипе, чтобы сообщить, что я немедленно ухожу в отставку и инициирую немедленные дополнительные выборы, — написал Джонсон в своем заявлении. — Мне очень жаль покидать свой замечательный избирательный округ. Для меня было огромной честью служить им как мэр, так и депутат».

Он отметил, что очень гордится всем, что было достигнуто за время пребывания на посту премьер-министра: завершение Brexit, получение самого серьезного партийного большинства за 40 лет и обеспечение самого быстрого внедрения ковидной вакцины среди всех крупных европейских стран, а также ведущая глобальная поддержка Украины.

«Очень грустно покидать парламент — по крайней мере, на данный момент», — говорит в заключение Джонсон.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден уйти в отставку после серии скандалов, в результате которых правительство покинули более 50 высокопоставленных чиновников.

Новый премьер, Лиз Трасс, заявила об отставке, пробыв на этом посту всего 44 дня. Она объяснила свое решение тем, что «не смогла оправдать мандат доверия, благодаря которому я была избрана Консервативной партией».

Сейчас главой британского правительства является Риши Сунак. Он вступил в должность в октябре 2022 года.

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