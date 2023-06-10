Легендарный инвестор Роберт Кийосаки назвал валюту, которая спасет мир 3 10.06.2023, 8:55

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Сейчас она переживает непростой период.

Роберт Кийосаки, знаменитый бизнесмен и автор бестселлера «Богатый папа», бедный папа выступил в поддержку биткоина.

Биткоин, как и другие криптовалюты, переживает непростой период.

Все чаще приходится слышать критику в адреса биткоина, мол, криптовалюта возникала как средство противостояния кризису традиционных денег. Вот ее звездный час, так почему же не растет цена?

На этом фоне особенно красноречиво выглядит новое заявление Роберта Кийосаки, известного бизнесмена и автора бестселлера «Богатый папа, бедный папа», который изменил представление миллионов людей о личных финансах.

Кийосаки продолжает подчеркивать важность биткоина и драгоценных металлов в качестве альтернативы традиционным (фиатным) деньгам.

В своем недавнем твите он высказал свое мнение, предсказав мрачное будущее для сектора недвижимости и потенциально катастрофические последствия, которые это может иметь для мирового финансового ландшафта.

Кийосаки советует людям рассмотреть альтернативные способы сохранения своего богатства в это непростое время. Он особо выделяет золото, серебро и биткоин (BTC) как лучшие хранилища стоимости для сохранения своих активов в условиях надвигающихся экономических потрясений.

Называя предстоящий кризис «Величайшим крахом недвижимости в истории», Кийосаки проводит параллель между мировым финансовым кризисом 2008 года и предстоящим экономическим спадом.

Он утверждает, что масштабы предстоящего краха превзойдут последствия кризиса 2008 года.

Ранее Кийосаки уже не раз выступал с суровыми предупреждениями о грядущих кризисах в американской и мировой экономике. Также он много раз публично поддерживал биткоин.

В апреле нынешнего года он написал в Твиттере, что «ставит на то, что биткоин продолжит расти».

Это заявление прозвучало в тот момент, когда биткоин уже пережил значительный рост стоимости, взлетев на 100% с минимума 2022 года в $15 500 до максимума в $31 000 в 2023 году.

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