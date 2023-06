Украина добилась успеха контратаками на Донбассе: Путин внезапно признал потенциал ВСУ 1 10.06.2023, 9:10

Аналитики опубликовали новые карты боев и объяснили изменение риторики Кремля.

Силы обороны Украины 9 июня продолжили контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех участках фронта, преуспев на Донетчине. На этом фоне российский диктатор Владимир Путин внезапно признал наступательный потенциал ВСУ, в то же время пропагандисты разозлились и заявили, что оккупанты непременно уничтожат западную технику украинцев.

И хотя официальный Киев прямо признает, что военные ожидают такие потери во время таких операций, риторика Кремля ныне является отходом от предыдущих его попыток приуменьшить украинские контрнаступления. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Тактические успехи ВСУ на четырех участках фронта

Ранее украинские официальные лица заявили, что военные продвинулись на 1,2 км во время продолжения наступательных операций вблизи Бахмута еще 8 июня. А в пятницу они продолжали ограниченные контрнаступательные действия на западе Донетчины – в районе границы Донецкой и Запорожской областей, где добились тактических успехов.

Кроме того, подразделения Сил обороны также продолжали наземные атаки в западной части Запорожской области в ночь на 9 июня и днем в пятницу. После этого даже российские источники заявили, что украинская армия добилась постепенных успехов во время этих атак.

В то время как минобороны РФ утверждало, мол, российские войска «отразили ограниченные и локализованные» наземные атаки ВСУ в районе Кременной на Луганщине.

Путин заговорил о наступательном потенциале ВСУ

Накануне глава страны-агрессора РФ Владимир Путин признал, что украинское контрнаступление недавно началось и отметил, что украинские силы имеют наступательный потенциал.

Кремлевский лидер заявил, что бои продолжаются уже пять дней, а заодно утверждал, что ВСУ «не достигли поставленных целей ни на одном участке боевых действий» после привлечения «стратегических резервов».

Путин врал о «значительных потерях» Украины и пытался приписать успехи своим захватчикам, говоря о якобы преимуществе российской военной техники и личного состава. По его словам, российское военное командование «реалистично» оценивает текущую ситуацию на фронте и «будет исходить из этих реалий».

Однако аналитики подчеркнули, что обсуждение диктатором потенциала ВСУ стало заметным уходом от его предварительного дистанционного подхода к обсуждению реалий боевых действий. По их мнению, изменение риторики может свидетельствовать о том, что Кремль учится своему предыдущему неудачному подходу риторически преуменьшать успешные контрнаступления ВСУ в 2022 году.

«Как сообщалось ранее, Кремль принял новую информационную политику, согласно которой официальные лица не умаляют перспективы украинского контрнаступления, а сосредотачиваются на борьбе России с системами оружия, предоставленными Западом», – объяснили это в ISW.

Пропагандисты оправдываются

Большая часть российского информационного пространства действительно преждевременно заявила, что украинское контрнаступление «провалилось» после того, как 9 июня российские войска «повредили больше» украинской военной техники с Запада.

Вместе с тем, некоторые российские ультранационалисты предупреждали, что Силы обороны Украины еще не осуществили главное наступление, и признали, что оккупантам придется усиливаться в ожидании украинских прорывов.

Блогер, связанный с «ЧВК «Вагнер», даже осудил чрезмерный энтузиазм вокруг так называемого уничтожения украинской военной техники, отметив, что западная комплектация – это не «какая-то магия».

«Многие российские ультранационалисты, похоже, чрезмерно исправляются за свои предыдущие опасения относительно украинского контрнаступления», – пояснили в ISW.

