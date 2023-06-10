В Крыму рядом с Симферополем прогремели мощные взрывы 10.06.2023, 9:54

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Оккупационная администрация паникует из-за «баллистических ракет».

В субботу, 10 июня, во временно захваченном россиянами Крыму прозвучали мощные взрывы, появилась информация о работе противовоздушной обороны.

В 5:30 «очень громко бахнуло», сообщили местные телеграм-каналы

По их данным, под Симферополем в селе Донское слышали два взрыва - один был мощный, а второй - не такой сильный.

«ПВО, был мощный взрыв, в селе Доброе аж окна вибрировали. На автовокзале аж стекла затряслись. Симферопольский район, село Лекарственное, был слышен взрыв», - говорится в сообщении.

Главарю оккупационной администрации Крыма Сергею Аксенову «приснилась» ликвидация баллистических ракет, которые якобы запустили из украинского оперативно-тактического комплекса.

«Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2». В результате атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», - утверждает гауляйтер.

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