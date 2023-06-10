«Ждешь, ждешь и вот нате!»: белорусы показали последствия гроз с градом 10.06.2023, 10:53

В МЧС предупредили о новых «сюрпризах» погоды.

Обещанная синоптиками «веселая» пятница обернулась для некоторых регионов Беларуси сильными ливнями со шквалистым ветром и градом. Тем временем в МЧС выписали новое штормовое предупреждение — грозы ожидаются в отдельных районах страны и в субботу, 10 июня.

Сильные ливни с порывистым ветром вечером 9 июня обрушились на отдельные районы Брестской области. О дождях, переходящих в град, сообщили также жители Минской и Витебской областей — очевидцы поделились фотографиями и видео последствий непогоды в соцсетях, сообщает «Телеграф».

Так, на трассе под Витебском ливень и град был такой силы, что осмотрительные автомобилисты были вынуждены остановиться на обочине дороги и переждать непогоду.

«Вот уже полило так полило!», — прокомментировал обстановку на дороге один из очевидцев, выложивший видео в TikTok.

«Ждешь, ждешь и вот оно нате вам!», — прокомментировали пользователи последствия долгожданных осадков после долгого засушливого периода.

Фотографиями града, выпавшего в Брестской и Минской областях также поделились подписчики телеграм-канала о погоде «Надвор’е». По словам местных жителей, град выпал в городе Дрогичин Брестской области и в деревне Масловичи, что в 25 км от Минска.

Авторы телеграм-канала также опубликовали карту осадков за 9 июня, на которой видно, что осадки наблюдались лишь в отдельных районах Беларуси.

Сильный ливень прошел также в Барановичах Брестской области. Фотографии с городских улиц, где линевки не справлялись с большим количеством осадков, выпавшим за короткий промежуток времени, опубликовал местный новостной портал «Наш край».

В МЧС выписали штормовое предупреждение на 10 июня

Между тем, в Белгидрометцентре предупредили, что грозы опять ожидаются ночью и днем 10 июня по югу страны. В связи с этим МЧС выписало очередное штормовое предупреждение. Помимо всего прочего, согласно оперативному прогнозу ведомства, 10 июня на большей части Минской области (а на остальной территории страны — местами) будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

В МЧС рассказали, чего следует опасаться белорусам в этот день:

возникновение пожаров в природных экосистемах

обрыв линий связи и электропередач

нарушение электроснабжения

подтопление домов, хозпостроек, сельхозугодий, автодорог местного значения

значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки.

Что касается температур, то, по прогнозу синоптиков, она будет колебаться в диапазоне от +18 до +24°С. Опасность может представлять порывистый ветер — его скорость в среднем должна составить 4-9 м/с, однако местами порывы будут усиливаться до 14 м/с.

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