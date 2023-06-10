«Ждешь, ждешь и вот нате!»: белорусы показали последствия гроз с градом
- 10.06.2023, 10:53
В МЧС предупредили о новых «сюрпризах» погоды.
Обещанная синоптиками «веселая» пятница обернулась для некоторых регионов Беларуси сильными ливнями со шквалистым ветром и градом. Тем временем в МЧС выписали новое штормовое предупреждение — грозы ожидаются в отдельных районах страны и в субботу, 10 июня.
Сильные ливни с порывистым ветром вечером 9 июня обрушились на отдельные районы Брестской области. О дождях, переходящих в град, сообщили также жители Минской и Витебской областей — очевидцы поделились фотографиями и видео последствий непогоды в соцсетях, сообщает «Телеграф».
Так, на трассе под Витебском ливень и град был такой силы, что осмотрительные автомобилисты были вынуждены остановиться на обочине дороги и переждать непогоду.
«Вот уже полило так полило!», — прокомментировал обстановку на дороге один из очевидцев, выложивший видео в TikTok.
@andrei_sibir_tiktok_hits Такое лето))) #град #витебск #андрейсибирь #ливень #снег ♬ оригинальный звук - andrei_sibir
«Ждешь, ждешь и вот оно нате вам!», — прокомментировали пользователи последствия долгожданных осадков после долгого засушливого периода.
Фотографиями града, выпавшего в Брестской и Минской областях также поделились подписчики телеграм-канала о погоде «Надвор’е». По словам местных жителей, град выпал в городе Дрогичин Брестской области и в деревне Масловичи, что в 25 км от Минска.
Авторы телеграм-канала также опубликовали карту осадков за 9 июня, на которой видно, что осадки наблюдались лишь в отдельных районах Беларуси.
Сильный ливень прошел также в Барановичах Брестской области. Фотографии с городских улиц, где линевки не справлялись с большим количеством осадков, выпавшим за короткий промежуток времени, опубликовал местный новостной портал «Наш край».
В МЧС выписали штормовое предупреждение на 10 июня
Между тем, в Белгидрометцентре предупредили, что грозы опять ожидаются ночью и днем 10 июня по югу страны. В связи с этим МЧС выписало очередное штормовое предупреждение. Помимо всего прочего, согласно оперативному прогнозу ведомства, 10 июня на большей части Минской области (а на остальной территории страны — местами) будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).
В МЧС рассказали, чего следует опасаться белорусам в этот день:
возникновение пожаров в природных экосистемах
обрыв линий связи и электропередач
нарушение электроснабжения
подтопление домов, хозпостроек, сельхозугодий, автодорог местного значения
значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки.
Что касается температур, то, по прогнозу синоптиков, она будет колебаться в диапазоне от +18 до +24°С. Опасность может представлять порывистый ветер — его скорость в среднем должна составить 4-9 м/с, однако местами порывы будут усиливаться до 14 м/с.