Поедут ли белорусы в Египет? 2 10.06.2023, 11:36

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Туроператоры рассказали о ситуации после нападения акулы на россиянина.

После нападения акулы на мужчину в Хургаде на курорте закрыли пляжи. Акулу выловили в тот же день.

Как сообщили Office Life белорусские туроператоры со ссылкой на партнеров в Египте, пляжи пока закрыты до 11 июня как в Хургаде, так и близлежащих курортах Сахль-Хашиш и Макади-Бей. Представители турбизнеса прогнозируют, что на турпотоке трагедия с акулой не скажется — подобные ситуации уже были. При этом Египет — одно из немногих доступных направлений пляжного отдыха с вылетом из Минска.

В офисе туроператора ANEX Tour в Минске рассказывают, что отказов от туров в Хургаду в связи с последними новостями нет. В целом спрос на египетское направление достаточно высокий, туры с вылетами из Минска хорошо продаются.

В прошлом сезоне в районе курорта также были трагические случаи гибели после нападения акул. Отказов от туров из-за этого, по данным туроператора, не было.

Тогда пляжи какое-то время тоже не работали, а туристов ориентировали на отдых около бассейнов, на территории отеля и поездки на экскурсии. Когда пляжи открыли, там дежурило больше, чем обычно, спасателей. Они следили, чтобы люди не отплывали далеко от пирса.

Пока пляжи в Хургаде закрыты, туристам стоит следовать рекомендациям, которые дают в отелях, и не плавать в море.

В офисе еще одного столичного туроператора рассказывают, что у них туры с вылетами из Минска в Хургаду и Шарм-эш-Шейх распроданы до конца июня. То есть раньше этих дат приобрести путевку проблематично. От туров из-за инцидента с акулой никто не отказывается, спрос на направление устойчиво хороший. По прогнозам представителей турбизнеса, в этом сезоне он будет не меньше, чем в прошлом.

Тур из Минска на десять ночей на двоих в отеле уровня четыре звезды в Хургаде сейчас обойдется в среднем в $2,1 тыс. По данным Белстата, в 2022 году в Египте отдохнули более 50 тыс. туристов из Беларуси. Это третье у нас по популярности направление после России, куда с помощью турагентств в прошлом году съездили более 74 тыс. туристов, и Турции, где побывали более 104 тыс. белорусов. Для сравнения: в 2021 году Египет посетили более 217 тыс. сограждан, а в 2020-м — более 115 тыс.

Трагедия с акулой не является форс-мажором. Если бы туристы решили отказаться от путевки, говорят представители турбизнеса, были бы штрафные санкции. Их размер зависит от срока вылета и отеля. Как правило, если авиабилеты по итогу не продадут, санкции могут составить их стоимость, а это примерно 50% от цены тура.

— Ни одного звонка от туристов по поводу отмены туров в связи с инцидентом не было ни в прошлом году, ни в этом, — комментируют в турагентстве SMOK Travel.

В туркомпании «Мастер ВГ тур» тоже отмечают, что на спрос ситуация никак не повлияла. Сейчас у белорусов есть всего несколько вариантов пляжного отдыха с вылетом из Минска, поэтому и Хургада, и Шарм-эш-Шейх — популярные направления. Помимо них, можно отдохнуть на курортах Турции, ОАЭ и Грузии. Но в Турции климат отличается от египетского, он более влажный, не всех туристов это устраивает. Туры же в ОАЭ обойдутся дороже. Грузия — это отдых немного другого типа. Поэтому Египет популярен и летом, несмотря на то что сезон для комфортного отдыха там — вторая половина осени и весны.

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