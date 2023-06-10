Над Мачулищами кружат российские и белорусские самолеты и вертолеты 2 10.06.2023, 11:48

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Чем вызвана повышенная активность в воздухе?

Стало известно об усилении авиационной активности РФ на территории Беларуси.

Новые детали опубликовали активисты мониторинговой группы «Беларускі Гаюн».

Авиаактивность

Авиационная активность наблюдалась на аэродроме «Мачулищи». Фиксировались полеты вертолетов и самолетов ВВС РБ и ВКС РФ.

Перемещения по дорогам

Крупных колонн с техникой ВС РФ (10+ единиц) не фиксировалось. Одиночные машины и небольшие колонны ВС РБ замечены в Минске, Лунинце, Осиповичах и на отдельных участках трасс М1, М5.

Крупных колонн с техникой ВС РБ (10+ единиц) также не фиксировалось. Одиночные машины и небольшие колонны ВС РБ замечены в Минске, Лунинце, Осиповичах и на отдельных участках трассы Р53.

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