В Украине ликвидировали командира боевиков «Сомали» 2 10.06.2023, 12:20

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Военного преступника отправили к Гиве и Мотороле во время наступления ВСУ под Водяным.

В районе Водяного под Авдеевкой (Донецкая область) была ликвидирована «жирная цель» – террорист «ДНР», командир 1-й штурмовой роты батальона «Сомали» псевдореспублики, гвардии капитан Роман Воробьев («Воробей»). 26-летний военнослужащий страны-агрессора был убит 5 июня, сообщает obozrevatel.com.

Смерть оккупанта подтвердил главарь «ДНР» Денис Пушилин, который присутствовал на его похороне. Офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц») пошутил, что Воробьев присоединился к военным преступникам, террористам «Донецкой народной республики» Михаилу Толстых («Гиви») и Арсению Павлову («Мотороле»).

Оккупанта закопали 9 июня в Донецке. Кремлевский диктатор Владимир Путин присвоил «ДНРовцу» звания «героя России» посмертно.

Родом Воробьев с Донбасса. С 2014 года участвовал в войне против Украины в составе террористического батальона «Сомали» (туда он пришел в 18-летнем возрасте). Примкнул и к полномасштабной войне, развязанной РФ против Украины.

Он принимал участие в штурмах Мариуполя весной 2022 года. На вручение награды, которое проводил главарь «ДНР» Пушилин, Воробьев надел форму с нацистским шевроном «Тотенкопф» («Мертвая голова»).

Ранее в своих социальных сетях Воробьев публиковал снимок, на котором он демонстрировал нацистское приветствие.

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