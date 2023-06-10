На севере Беларуси заметили редкого хищника

На севере Беларуси заметили редкого хищника4
- 10.06.2023, 15:11
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Ранее он встречался белорусам только в зоопарке и в мультфильмах.
В Лиозненском районе на севере Беларуси заметили редкую хищную птицу. Раньше белорусы могли видеть белоголового сипа только в зоопарке и в мультиках. А теперь — пожалуйста: сидит на крыше деревенского дома, сообщает «Еврорадио».
Белоголовый сип — птица семейства грифов. Ее образ используется в кино как предвестник смерти — хищники часто кружатся над умирающими животными. Как и другие грифы, белоголовый сип — падальщик.
В Беларуси этой птицы раньше не наблюдали. Она обитает более теплых и гористых краях: Азия, Африка, Южная Европа. Ближайшая к нам популяция проживает в Крыму.