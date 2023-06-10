Игры вокруг нефти 10.06.2023, 16:26

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Решение ОПЕК+ может сильно ударить по РФ.

ОПЕК+ по инициативе Саудовской Аравии предприняла очередную попытку оживить мировой рынок нефти и стимулировать рост цен, сокращая добычу. Кажется, все просто: меньше нефти — выше цена — подорожал бензин на украинских заправках. Но рынок нефти формируется под действием такого количества факторов, что, например, после последнего сокращения добычи цена, наоборот, снизилась, пишет «Зеркало недели».

4 июня члены ОПЕК+ достигли договоренности о продлении ограничений на добычу нефти на 2024-й и очередном снижении объемов добычи со следующего года на почти 1,4 млн баррелей в сутки. Дополнительно Саудовская Аравия заявила о добровольном уменьшении добычи уже в следующем месяце. Это уже третье соглашение о сокращении добычи за последний год, первое — на 2 млн баррелей в сутки было заключено осенью 2022 года, второе, согласованное в апреле 2023-го на 1,6 баррелей в сутки, вступило в действие в прошлом месяце.

Уже в июле решение ОПЕК+ должно привести к самому низкому уровню добычи за последние несколько лет, но вызовет ли это существенное повышение цен на нефть, сейчас предсказать трудно. Ведь на апрельское решение о сокращении добычи рынок, несмотря на прогнозы, отреагировал довольно слабо. Цены на нефть эталонной марки Brent через несколько дней достигли уровня 87,4 долл. за баррель, а уже с 13 апреля демонстрировали в основном отрицательную динамику, в течение мая стоимость барреля колебалась в пределах 72–77 долл.

Заметной реакции рынка на июньское решение о снижении добычи также не наблюдается, баррель нефти по состоянию на 8 июня подорожал менее чем на 1 доллар. Факторы, тормозящие спрос на нефть, по крайней мере пока, влияют на рынок сильнее, чем запланированное сокращение предложения. Основными сдерживающими факторами для нефтяного рынка оставались опасения о спаде мировой экономики, ограничение экономического роста Китая, угроза дефолта в США, а также поставки Россией на рынок большого количества нефти по цене значительно ниже рыночной.

Интересно, что на этот раз квоты изменились только для двух участников ОПЕК+. Саудовская Аравия как инициатор новых договоренностей пообещала добывать на 1 млн баррелей в сутки меньше и приняла добровольное решение снизить потребление уже в следующем месяце. И российская квота добычи нефти уменьшится на 650 тыс. баррелей в сутки с 2024 года. Другие участники группы ограничились обязательством соблюдать ранее обусловленные сокращения до конца 2024-го. При этом Объединенные Арабские Эмираты, наоборот, добились увеличения квоты на добычу в следующем году.

Солидарность Саудовской Аравии и России в нефтяном вопросе на самом деле очень условна, хотя в целом у России достаточно высокий уровень поддержки среди арабских стран. Но в последнее время их отношения становились более напряженными. Объяснение простое — Москва не выполняла свои обязательства по снижению добычи и продолжала поставлять на рынок большие объемы дешевой нефти. Это стало одной из причин снижения цен в мае этого года, несмотря на все усилия саудитов.

Рекордное снижение добычи выглядит как еще одна попытка Эр-Рияда повысить цену на нефть минимум до 80 долл./баррель, что позволит сбалансировать свой бюджет и продолжить финансирование мегапроектов, среди которых, например, строительство «города будущего» Neom в пустыне. Ради роста цен страна готова уменьшить свою долю нефтяного рынка.

Москва на словах поддерживает сокращение добычи. После введения потолка цен на российскую нефть премьер РФ утверждал, что Россия, скорее, сократит производство, чем будет продавать нефть по цене до 60 долл./баррель, и обещал добровольно снизить квоту дополнительно на 500 тыс. баррелей в сутки. Но на протяжении последних месяцев российская нефть продается со скидкой странам, которые готовы ее покупать, в объемах, превышающих даже ранее договоренные обязательные квоты, установленные ОПЕК+. В условиях падения нефтегазовых доходов, которое в первом квартале 2023 года составляло 45% (санкции работают!), существует очень большая вероятность, что Россия и в дальнейшем будет пытаться продать максимально возможное количество нефти. Тем более рост цены нефти РФ практически не касается, ее цена ограничена потолком. И удалось ли Эр-Рияду договориться с Москвой, станет понятно через несколько недель.

Противодействовать решению ОПЕК+ собираются в Соединенных Штатах. В Вашингтоне в тот же день отреагировали на решение ОПЕК+, заявив, что продолжат работать над шагами по снижению стоимости нефти, ведь высокие цены на нее стимулируют инфляцию. Борьба с инфляцией сейчас является одним из приоритетов администрации президента США. Байден планирует баллотироваться на выборах-2024, где высокий уровень инфляции будет играть не в его пользу.

Символично то, что именно в день обнародования решения ОПЕК+ президент Байден подписал закон, который приостанавливает действие потолка государственного долга США и вводит ограничение государственных расходов на следующие два года. Таким образом, удалось уже в который раз предотвратить первый в истории дефолт, но риск инфляции остается. А это означает, что США, скорее всего, будут пытаться ограничить рост цен на нефть, прежде всего увеличивая собственную добычу и экспорт.

Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время цена нефти на мировом рынке немного повысится, но значительного роста ожидать не следует.

Вырастут ли цены на горючее в Украине? Да, с 1 июля вырастут и довольно заметно. Но это уже совсем другая история. Цены повысятся не из-за решения ОПЕК+, а вследствие увеличения ставки НДС с 7 до 20% и возврата акциза на нефтепродукты. В апреле 2022 года, чтобы предотвратить значительный рост цен из-за войны, Верховная Рада Украины отменила акцизы на нефтепродукты и снизила НДС на них с 20 до 7%. Но с 1 июля 2023-го они вернутся на довоенный уровень. Так что в Украине горючее подорожает, но Саудовская Аравия и ОПЕК+ сейчас в этом не виноваты.

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