Польша оказалась в авангарде роста ВВП в Евросоюзе 2 10.06.2023, 16:41

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Основы польской экономики стабильны и устойчивы к кризисам.

Согласно данным Евростата за первый квартал 2023 года, Польша оказалась в авангарде роста валового внутреннего продукта в ЕС после 2015 года. Польша заняла четвертое место после Ирландии, Мальты и Кипра. Франция заняла 25-е место, Германия – 26-е, а Италия – 27-е, передает «Польское радио».

Министр финансов Польши Магдалена Жечковская заявила, что основы польской экономики стабильны и очень устойчивы к кризисам. Она добавила, что в этом году у Польши есть шанс зафиксировать рост ВВП выше 1%.

Согласно последним оценкам Всемирного банка, экономический рост Польши в 2023 году составит 0,7%, а в 2024 году - 2,6%.

Рост ВВП ускорится до 2,1% в 2024 году, согласно прогнозам ОЭСР для Польши, опубликованным в среду.

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