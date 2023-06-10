ВСУ на Таврическом направлении ликвидировали более семи рот россиян 1 10.06.2023, 17:20

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Обезврежено 72 единицы военной техники оккупантов.

На Таврическом направлении украинские военные ликвидировали более семи рот россиян и обезвредили 72 единицы военной техники врага.

Как сообщил украинский командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», бригадный генерал Александр Тарнавский, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 тыс. 455 огневых задач.

По его словам, потери врага убитыми и ранеными составили более семи рот, уничтожено и повреждено 72 единицы военной техники противника.

- В частности, 19 танков, 5 единиц БМП, 2 ББМ, БТР, 2 гаубицы 2А65 «Мста-Б», самоходная артиллерийская установки «Акация», зенитный ракетный комплекс «Тор», 4 единицы БПЛА «Орлан-10», 4 БпЛА «Zala», БпЛА «Ланцет», 4 единицы САУ 2С7 «Пион», 2 РЭБ «Житель», 2 реактивные системы залпового огня «Ураган», - заявил Тарнавский.

Также, как добавил командующий, были уничтожены три склада с боеприпасами врага.