Миллиард долларов в рупиях 10.06.2023, 18:38

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Россия продает Индии нефть, хотя не может получить за нее деньги.

Россия не может получить из Индии миллиард долларов за нефть: деньги лежат на счетах в индийских банках – но не в долларах, а в индийских рупиях. Об этом пишет агентство Bloomberg. По данным агентства, в условиях потери покупателей на Западе и потолка цен, введенного странами «Большой семерки» и Евросоюзом в мае, Россия поставляла в Индию рекордные два млн баррелей нефти в сутки – на 15% больше, чем в апреле. По объему поставок нефти в Индию Россия обогнала Ирак и Саудовскую Аравию.

Сделки между Россией и Индией заключаются в долларах США, но платить за эту нефть Индия готова только в собственной валюте. В итоге из-за существенного торгового профицита между Россией и Индией один млрд долларов в «нефтерупиях» просто лежит мертвым грузом, пишет Bloomberg. Приемлемым для России решением стала бы оплата нефти в валюте третьих стран, например китайским юанем или эмиратским дирхамом. Но на это Индия не согласна, и рычагов воздействия у Москвы на Нью-Дели нет.

Цена барреля нефти российской марки Urals на рынке в мае составляла 53 доллара за баррель – на пять долларов меньше, чем в апреле. При этом российский бюджет, который в этом году исполняется с дефицитом, превышающим прогнозный на полмиллиарда рублей, рассчитан из цены в 70 долларов за баррель. Индии нефть Россия продавала в мае по 68 долларов, однако эта цена включала еще и доставку нефти до покупателя.

Зачем Россия продает Индии нефть, если не может получить за нее деньги, «Настоящему Времени» рассказал аналитик нефтегазового сектора RusEnergy Михаил Крутихин.

– Нефть надо куда-то девать. И в данном случае мы видим выгоду российских нефтяных компаний, потому что, когда российские компании продают нефть в порту, они платят налоги российскому государству по показателям так называемой таможенной цены нефти. А цена эта очень низкая. Им все равно, куда пойдет эта нефть: в Индию, в африканские страны, в Китай или еще куда-то. Но поскольку они платят по очень низкой цене – ниже 60 долларов за баррель – они платят и меньше налогов. Нефть они продают торговым компаниям, которые очень часто принадлежат самим же нефтяникам, но они зарегистрированы за границей, поэтому эти деньги в Россию не возвращают.

То есть российским компаниям сейчас выгодно как можно больше нефти просто выпихнуть из российских портов на экспорт и получить гигантскую скидку по налогам, потому что налоги платятся с очень низкой цены, да еще и дальше перепродать эту нефть, чтобы эту прибыль оставить за границей. Вот зачем Россия продает нефть хоть в Индию, хоть куда угодно.

– При этом получается, что налоги в российскую казну поступают от таких сделок?

– Налоги, разумеется, поступают, потому что цена-то не нулевая, как указывается, таможенная цена. Но если мы посмотрим на последние данные за пять месяцев – январь и май этого года, – то последние опубликованные данные Министерства финансов говорят о том, что российские нефтегазовые доходы упали на 50%. Где-то в апреле это было 52%, а сейчас 50%. Половина доходов просто испарилась. Вот эту часть доходов себе кладут в карман посредники или те же нефтяные компании, которые эти деньги в бюджет не возвращают, а через свои подставные торговые компании их аккумулируют на заграничных счетах в Гонконге, Сингапуре, Абу-Даби и так далее.

– Аккумулируют, чтобы что потом с ними делать?

– Это уже другое. Никто их не собирается отдавать в российский государственный бюджет. Так что бюджет, который финансирует войну, остается без денег. А эти деньги достаются каким-то, я думаю, в том числе коррумпированным чиновникам и деятелям российских нефтяных и прочих компаний, которые участвуют в этой цепочке: от отгрузки нефти в порт – до доставки ее потребителям.

– Все, о чем вы говорите, – это последствия тех санкций, которые были введены против России? Это последствия потолка цен, который был введен «Большой семеркой»?

– Давайте смотреть дальше. Это все последствия войны, потому что санкции не сами появились на пустом месте. Они появились из-за агрессивной, грязной и подлой войны, которую развязала Россия на территории Украины.

А санкции – да. Была идея такая: «Давайте запретим приличным странам покупать российскую нефть и нефтепродукты». Потом опомнились и говорят: «А зачем запрещать?». Потоки нефти должны каким-то образом соответствовать спросу и предложению на рынке. Пусть так это все и остается. Но цена, по которой Россия продает свою нефть, – таможенная цена – должна быть не выше 60 долларов за баррель. Вот так эти санкции и работают. Их действия заканчиваются в порту. А то, какими танкерами возят – теневыми, нетеневыми – кто там перекладывает нефть из танкера в танкер – это уже неважно. Танкеры сработали, когда налоги были заплачены с очень низкой цены.

– А мы можем представлять какие-то цифры? Bloomberg пишет, что, например, в Индию Россия поставляла нефть по 68 долларов, но при этом эта цена включала в себя цену фрахта. При этом рыночная фактическая стоимость этой нефти, насколько я понимаю, 53 доллара. Сколько из этих денег оседают в российском бюджете?

– Цифры по российскому бюджету опубликованы. Самые главные цифры – это 50%, которые сократились. А сколько попало нефти в Индию или еще куда-то – это абсолютно неважно.

Дело все в том, что Россия даже на последнем заседании ОПЕК+ не смогла предъявить никаких реальных цифр по объемам добычи и экспорта. Единственное, на что она сослалась: «Знаете, тут есть какие-то независимые наблюдатели – вот они в среднем выводят какие-то цифры. Возможно, мы потом с ними поработаем, представим вам действительную цифру». По решению российского руководства объемы добычи российской нефти – это государственная тайна. Они их не выдают даже там, где присутствуют в качестве члена картеля, то есть в ОПЕК+. Это какая-то анекдотичная ситуация. Россия там фактически ничего не делает, а присутствует в роли свадебного генерала. Фактически Россия своей дешевой нефтью подрывает действия вот этого картеля, который пытается стабилизировать рынок.

– Насколько я понимаю, ОПЕК+ собирался на днях. Они там снова договорились сокращать объемы добычи нефти в мире среди этих нефтедобывающих стран. Что будет с ценами из-за этого? Сейчас российская Urals стоит 53 доллара. Можно ожидать, что она будет еще дешевле?

– Я не исключаю. Тут в данном случае вопрос, кто будет покупать эту российскую нефть. Если найдутся охотники. В Индии, возможно, в мае даже наблюдается некоторое снижение аппетита к российской нефти, потому что индийским компаниям, кроме как рупиями, нечем платить. А дальше эта вся торговля может застопориться, потому что с рупиями России нечего делать.

Дальше мы видим, что некоторые индийские компании фактически попадают под санкции, когда банки отказываются проводить транзакцию с российской нефтью, когда видят, что цена российской нефти показана там больше 60 долларов. Это нарушение санкций. А нарушение санкций – это испортить отношения индийских компаний с американскими банками, с американскими предпринимателями, с бизнесом, с европейскими коллегами и партнерами. Это становится опасным делом.

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