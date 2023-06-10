Как выглядят и сколько стоят дачи в 30 километрах от Минска 10.06.2023, 19:11

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Есть варианты с ремонтом.

Это подборка пригодится тем, кто еще не потерял надежду провести лето на собственной даче. Самый быстрый способ стать дачником — купить дачный участок с готовым к проживанию домиком. Сегодня realt.by подобрал свежие варианты в СТ возле Минска, до 30 километров от МКАД: с ремонтом, коммуникациями и по хорошей цене.

СТ Надежда, Логойское направление, 30 км от МКАД

Молодое и перспективное садовое товарищество с живописным природным окружением. Рядом находится конный клуба «Эклипс» и озеро. В СТ широкие улицы и участки приличных размеров.

На участке возле леса продается современный сборно-щитовой садовый дом общей площадью 34,6 м2. Построен он по каркасной технологии. Внешний контур и внутренние перегородки утеплены каменной ватой. Фасад отделан металлическими панелями «Кликфальц». На односкатной крыше - профлист МП-20, с утеплением (150 мм). Стоит на монолитной армированной плите, цоколь и все полы гидроизолированы и утеплены «Техноплексом». Окна и входная дверь - ПВХ, профиль Salamander.

Внутри небольшая кухня-гостиная, две спальни, санузел и прихожая.

Внутренняя отделка не закончена, зато дом подключен ко всем коммуникациям: электричеству, канализации (два переливных колодца), водопроводу.

Размер участка — 10 соток. Он граничит с лесом, деревья растут прямо на территории. За этот вариант просят 20 500 долларов.

СТ «Заранак», Молодечненское направление, 24 км от МКАД

Большое и развитое товарищество возле МКАД-2. Хорошие подъездные пути и транспортное сообщение, рядом еще несколько СТ.

Здесь находится полностью готовая к летнему отдыху дача — благоустроенная, с прудиком, банькой.

Дом небольшой — общая площадь всего 17,6 м2. Зато со свежим ремонтом, новой мебелью, бытовой техникой и всеми удобствами внутри — санузлом, душевой кабиной и электробойлером. Отапливается домик камином на дровах. Водоснабжение сезонное, канализация местная.

Участок по дачным меркам большой — 10 соток. На нем расположены плодовый сад, современная баня-бочка на камнях. Рядом — обустроенная зона кострища и качели. Имеется также и хозпостройка для инвентаря.

За все это просят 25 000 долларов.

СТ «Оптик-Узборье», Логойское направление, 15 км от МКАД

В первую очередь на этот вариант стоит обратить внимание из-за его расположения — рядом Дубровское водохранилище, спорткомплекс "Раубичи" и заказник "Прилепский". К СТ удобный подъездной путь, асфальт до шлагбаума. На территории установлены камеры видеонаблюдения, проложен газ. На территории находятся 2 продуктовых магазина. В 4-х минутах ходьбы расположена остановка общественного транспорта до станции метро «Восток». Регулярно ходят автобусы и маршрутки от остановки вдоль трассы.

Здесь продается полностью готовый для проживания двухуровневый уютный садовый дом.

Он сборно-щитовой, 2012 года постройки. Общая площадь — 30 м2. На первом этаже расположены утеплённая жилая комната на 16 квадратов с рабочей печью, кухня и веранда. На мансарде можно обустроить еще одну жилую комнату. Имеется вместительный погреб для хранения овощей, фруктов и закаток.

Дом с аккуратным свежим ремонтом: стены внутри обшиты гипсокартоном, напольное покрытие – ДСП, окна - ПВХ.

Проведены необходимые коммуникации: электричество, водоснабжение от собственной скважины, газ проходит по улице. А вот с удобствами все как на классических дачах — туалет и летний душ во дворе

Участок площадью 4,24 сотки, огорожен по периметру бетонным забором. На нем растут плодовый сад, кустарники, цветы.

Предусмотрена хозяйственная постройка на прочном фундаменте, удобная для хранения инвентаря. Прямо возле участка оборудована детская игровая площадка.

Стоимость для такого места адекватная - 15 900 долларов.

СТ «Гонор», Пуховичское направление, 21 км от МКАД

Обжитое СТ 15 минутах от станции метро «Могилевская». Рядом — река Свислочь. Сюда регулярно ходят автобусы и маршрутки.

Домик здесь небольшой, 3×7 метров, с односкатной крышей. Год постройки — 2022-й. Он каркасный, утеплён минеральной ватой. Входная дверь пластиковая, окна ПВХ. Снаружи и внутри он обшит имитацией бруса и покрашен. Внутри имеются кухня, жилая комната и санузел с местом под душ. Имеется вся необходимая мебель и бытовая техника: холодильник, кухня, столик, шезлонги, диван, шкаф, бойлер и электроплита.

Дом подключен к канализации, электричеству и сезонному водопроводу.

Размер земельного участка составляет 8 соток. Он выровнен и готов к дальнейшим реализациям ландшафтных идей. Из насаждений имеются берёзы, хвойные и ива. По периметру территория огорожена.

Стоимость — 15 990 долларов.

СТ «Березовая гора, Московское направление, 22 км от МКАД

Начнем описание с загадки: СТ находится в двух километрах от Минска и в 22 километрах от МКАД — как такое возможно? Если взглянуть на карту, то получим и разгадку — товарищество расположено рядом с поселком Сокол, а он административно является районом столицы. Здесь хорошее природное окружение — лесной массив за забором, река Волма, Петровичское водохранилище. В весенне-летний период от автобусной остановки курсируют автобусы и маршрутки до станции метро «Могилевская».

Здесь продаётся садовый домик на 60 квадратов, с мансардным этажом. Он кирпичный, фасад оштукатурен. Год постройки — 1993.

Внутри находятся кухня, веранда, две комнаты. Под домом имеется погреб. Стены оштукатурены и покрашены, на полах ламинат. Судя по состоянию, ремонт свежий.

Отопление печное, но при желании можно перейти на газ — газопровод проложен по улице. Водопровод центральный.

Размер участка 7,6 сотки. На нем располагаются еще и баня, сарай, хозпостройка и туалет. Территория огорожена сеткой-рабицей.

За этот вариант просят 24 900 долларов.

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