Польская теннисистка второй год подряд выиграла «Ролан Гаррос» 1 10.06.2023, 19:44

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Ига Швентек заработала более миллиона евро.

Польская теннисистка Ига Швентек, выиграв в финале у Каролины Муховой из Чехии со счетом 6:2, 5:7, 6:4 стала первым игpоком с 2007 года, которому удалось защитить свой титул на «Ролан Гаррос», пишет pressball.by.

Даже Серене Уильямс такое достижение было не под силу. Всего в коллекции уроженки Варшавы три победы на Открытом чемпионате Франции. Помимо радости от победы, польку ждет и астрономическое вознаграждение.

Еще до субботнего финала было известно, что Шентек заработала на кортах в Париже как минимум 1 миллион 150 тысяч евро.

🔙✌️🔙@iga_swiatek overcomes Muchova 6-2, 5-7, 6-4 to successfully defend her title and earn a third Roland-Garros crown.#RolandGarros pic.twitter.com/q1OPO4qRJa — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2023

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