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ВСУ продвигаются вглубь позиций РФ: актуальная карта боев на фронте

  • 10.06.2023, 19:58
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ВСУ продвигаются вглубь позиций РФ: актуальная карта боев на фронте

Украинские военные отбрасывают оккупантов в Запорожской области.

Украинские военные продолжают отбрасывать российских оккупантов на Запорожском направлении. ВСУ продвигаются в глубину позиций РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные интерактивной карты DeepState.

Согласно актуальной карте заметно, что изменилась ситуация в Запорожской области. В частности в Лобковом, Левадном и вокруг Нескучного.

На карте появилось больше «серой зоны», в которой продолжаются боевые действия. По данным аналитиков, оккупанты на Запорожском направлении потеряли еще больше позиций не только к востоку от Новоселки, но и южнее Новополя.

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