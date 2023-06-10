ВСУ продвигаются вглубь позиций РФ: актуальная карта боев на фронте
- 10.06.2023, 19:58
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Украинские военные отбрасывают оккупантов в Запорожской области.
Украинские военные продолжают отбрасывать российских оккупантов на Запорожском направлении. ВСУ продвигаются в глубину позиций РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные интерактивной карты DeepState.
Согласно актуальной карте заметно, что изменилась ситуация в Запорожской области. В частности в Лобковом, Левадном и вокруг Нескучного.
На карте появилось больше «серой зоны», в которой продолжаются боевые действия. По данным аналитиков, оккупанты на Запорожском направлении потеряли еще больше позиций не только к востоку от Новоселки, но и южнее Новополя.