Минчане проигнорировали концерт ко «дню России» 17 10.06.2023, 20:19

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«Русскомировцы» устроили истерику.

Одна из известных пророссийских активисток и пропагандисток «русского мира» в Беларуси Эльвира Мирсалимова ждала от вчерашнего мероприятия в Минске, посвященного празднованию «дня России», куда большего, чем оказалось в реальности. И свое разочарование тем, что увидела, не удержалась и вылила в соцсети, пишет nashaniva.com.

«Так, скажем честно — аншлага на вчерашнем концерте, посвященном «дню России» в Минске, не было», — признает Мирсалимова.

И делает вывод:

«Можно смело констатировать, что поддержка России белорусскими гражданами — никакая. За российские флажки не бьют в белорусской столице — уже хорошо, да и то — охранная зона. А что там зреет за ней и в головах молодых белорусов — Бог знает. Что угодно, но точно не любовь к России».

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