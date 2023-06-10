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В Сморгони на глазах у владельца угнали Volkswagen

  • 10.06.2023, 20:48
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В Сморгони на глазах у владельца угнали Volkswagen

Он побежал следом и смог догнать свою машину.

Чего только не делают люди после употребления спиртного. Так и 48-летний мужчина, который на протяжении дня употреблял, решился на угон Volkswagen, владелец которого предусмотрительно оставил открытой дверь и ключи в бардачке, пишет «АвтоГродно».

Эта история произошла на днях в Сморгони. Мужчина пил целый день, а когда все закончилось, решил сходить за добавкой в ближайший магазин.

По пути следования он увидел автомобиль марки «Фольксваген» и дернул за ручку двери. Сумев открыть дверь авто гражданин нашел в бардачке ключи от машины.

Без особого труда мужчина завел автомобиль и поехал.

В это время к машине подходил владелец и увидел, как его транспорт уезжает. Хозяин погнался за автомобилем и догнал его. Мужчина сразу же сообщил об этом в правоохранительные органы.

Прибыв на место сотрудники Сморгонского РОВД и ОГАИ задержали подозреваемого. Мужчина пояснил сотрудникам милиции, что хотел доехать до ближайшего магазина. Автомобиль в технически исправном состоянии возвращен владельцу.

В отношении мужчины Сморгонским РОСК возбуждено уголовное дело по статье «Угон транспортного средства или маломерного судна».

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