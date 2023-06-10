В БГЭУ внезапно увеличили стоимость обучения за учебный год, который скоро закончится 10.06.2023, 20:59

Сколько придется доплатить?

Читатель «Зеркала» сообщил, что студенты Белорусского государственного экономического университета получили сообщения о повышении стоимости обучения с 1 июня.

«Поступила от университета рассылка о том, что с 1 июня повышается стоимость обучения и нужно доплачивать за учебный год 55 рублей. Хотя, по договору не должно быть никаких повышений на незаконченный учебный год», — написал читатель. По его словам, взнос за последний семестр обучения в этом году он платил в апреле, а сейчас в университете просят доплатить.

На сайте БГЭУ действительно появилась информация о пересчете стоимости обучения за 2022/2023 год. «С1.06.2023 установлена стоимость обучения на 2022/23 учебный год для студентов, обучающихся на платной основе, и размер доплаты с учетом изменения стоимости обучения».

Максимальная сумма доплаты установлена для студентов первого курса — 55,5 рубля. Почти на один рубль меньше просят внести студентов 2−4 курсов. У пятикурсников дополнительных денег не просят. Студенты заочной формы обучения должны будут доплатить по 19,8 рубля. Дистанционной — по 18 рублей.

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