Подрыв россиянами Каховской ГЭС: жители Олешек все еще сидят на крышах затопленных домов 2 10.06.2023, 22:08

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В оккупированном городе не хватает еды и питьевой воды.

Российские оккупационные власти не смогли эвакуировать жителей оккупированных Олешек, ушедших под воду из-за подрыва Россией Каховской ГЭС. Многие граждане до сих пор находятся на крышах домов и испытывают нехватку воды, говорится в материале «Суспильне».

По словам городского головы Евгения Рищука, российские военные занимаются мародерством, а не эвакуацией людей с подконтрольных им затопленных территорий.

- Появилась информация сейчас, что россияне забрали лодку у волонтеров, которые собирали людей с крыш, и просто на этой лодке вывозят имущество из двухэтажных домов. Они просто бросили людей и занимаются мародерством. В одном из сел, где было подтопление, россияне отошли, а вчера вечером появилась информация, что очень много зашло российских военных в село Подстепное. Грабят, - сказал Рищук.

Тем, кому посчастливилось спастись, находятся в школах и больницах, у них заканчиваются продукты и вода. Как отметил Рищук, уже есть случаи отравления грязной водой, хотя местный врач убеждает, что имеет запас антибиотиков.

Указывается, что в затопленных в результате разрушения Каховской ГЭС селах Тягинской общины Бериславского района уровень воды упал на 2,26 метра, за минувшие сутки - на 55 сантиметра. В то же время в Ингульце вода поднялась на 6 метров, в результате чего продолжается подтопление сел, расположенных на берегах реки.

Всего в Херсонской области подтоплено 47 населенных пунктов, из них 33 - на подконтрольной Украине территории и 14 - на временно оккупированной.

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