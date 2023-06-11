В Белгородской области РФ сошел под откос поезд с 15 вагонами 11.06.2023, 8:03

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Состав должен был прибыть на станцию местного предприятия.

10 июня в Белгородской области РФ с рельсов сошел грузовой поезд.

Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, передает УНИАН.

Сход вагонов произошел в Алексеевском городском округе. По его словам, состав был пустым и должен был прибыть на станцию местного предприятия.

«Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. Нарушения в движении пригородных поездов нет. На месте работают оперативные службы», - написал он.

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