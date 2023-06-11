«Манчестер Сити» впервые выиграл футбольную Лигу чемпионов 11.06.2023, 8:07

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В решающем матче клуб вырвал победу у итальянского «Интера».

«Манчестер Сити» никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Но после победы в финале в Стамбуле над миланским «Интером» великолепная команда Пепа Гвардиолы, которая в этом сезоне уже выиграла Премьер-лигу и Кубок Англии, добавила в клубную коллекцию и этот трофей, cообщает zerkalo.io.

Лига чемпионов. Финал

«Манчестер Сити» (Англия) — «Интер» (Италия) — 1:0 (Родри, 68)

И это справедливо. Все-таки турнирный путь в плей-офф у английской команды был тяжелее. В четвертьфинале «Сити» превзошел мюнхенскую «Баварию», а в полуфинале разгромил по сумме двух встреч мадридский «Реал» — прошлогоднего обладателя трофея. «Интер» же выбил в ¼ финала португальскую «Бенфику», а в ½ финала был сильнее «Милана».

Фото: Reuters

В первом тайме в действиях команд было много жестких стыков (судья давал играть), но мало остроты. «Интер» не создал ни одного голевого момента, а «Манчестер» имел два неплохих шанса открыть счет. На 6-й минуте Бернарду Силва закручивал мяч в дальний верхний угол, но промахнулся. А на 27-й минуте лучший бомбардир «Сити» Эрлинг Холланд оторвался от защитников, однако с перспективной позиции пробил прямо во вратаря.

После перерыва соперники взвинтили темп. Но характер игры поначалу не изменился — борьба на грани (а то и за гранью) фола и минимум опасных моментов. Правда, на 59-й минуте «Интер» едва не наказал англичан за небрежную передачу защитника вратарю.

А вот «Манчестер» в середине второго тайма подкараулил промах миланцев. Бернарду Силва отыскал Родри, который вовремя подключился в атаку, и тот технично поразил цель. Буквально тут же «Интер» мог сравнять счет, но соперника спасла перекладина, а затем игрок на пути мяча после добивания.

«Сити» был близок ко второму голу (Фил Фоден не реализовал стопроцентный момент), но и миланцы могли перевести матч в дополнительное время — Ромелу Лукаку попал в ногу голкипера.

Таким образом, «Манчестер» во главе с Гвардиолой вписал клубное имя в историю турнира.

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