Валерий Карбалевич: Путин одернул перепуганного Лукашенко 11.06.2023, 8:45

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Диктатор пытается прогнать страшный сон заклинаниями.

Александр Лукашенко уверял, что его пятая в этом году поездка в Россию к Владимиру Путину является плановой («встреча двух лидеров в Сочи была запланирована еще давно»). Действительно, внешне их встречи происходят строго по графику, раз в месяц. Как отчет о проделанной работе. Ранее уже приходилось говорить, что такие встречи имеют психотерапевтический эффект для обоих лидеров. Это способ взаимной поддержки друг друга, пишет политолог Валерий Карбалевич в статье для «Свободных новостей плюс».

Визит Лукашенко в Сочи 9 июня лишний раз показал, что для Беларуси российский вектор из доминирующего становится едва ли не единственным направлением внешней политики. Белорусский властитель встречается с российскими губернаторами уже почти два раза в неделю. И для РФ с началом российской агрессии против Украины удельный вес Беларуси в ее внешней политике заметно увеличился.

Лукашенко все теснее связывает свою политическую судьбу с Путиным, поэтому и перспективы его власти напрямую связаны с исходом войны в Украине. Он это понимает, о чем свидетельствует его выступление 8 июня перед секретарями Советов безопасности стран-членов ОДКБ, собравшимися в Минске, поскольку в настоящее время Беларусь председательствует в этой организации. Оно показывает то, чего он если и не боится, то сильно опасается.

Белорусский правитель считает, что продолжение войны в Украине представляет угрозу для его режима. Ведь боевые действия для России идут, мягко говоря, не очень успешно. Особенно он опасается украинского контрнаступления. Ведь если оно будет успешным, российский фронт рухнет, тогда можно ожидать визита Полка Калиновского в Беларусь. И для него это как страшный сон, который, думает он, можно прогнать заклинаниями типа «никакого «контрнаступа» нет и быть не может», это «большая дезинформация», потому что Россия сильна, а Украина слаба.

Нынешний визит выявил важное обстоятельство в развитии двусторонних отношений. Накануне поездки можно было предположить, что главной темой переговоров в Сочи станет тема ядерного оружия. Так оно и случилось. Процесс его размещения в Беларуси запущен. И теперь выясняется, что российское ядерное оружие на белорусской территории становится важным фактором контроля РФ над своим союзником.

Из тех общих комплиментарных рассуждений о двустороннем сотрудничестве, которые два лидера сделали перед телекамерами, наибольшее внимание привлекло следующее заявление Путина:

«7–8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений».

Всем понятно, что речь идет о ядерном оружии. Следует отметить, что во время войны, в которой так или иначе участвуют оба государства, военные планы и намерения противоборствующих сторон являются государственной тайной. Их всячески прячут от врага.

А в нашем случае Путин демонстративно сообщает перед телекамерами, когда и где Россия планирует разместить ядерное оружие. А это значит, что весь трек о превращении Беларуси в передний край военного противостояния РФ и НАТО имеет для Москвы не столько военно-стратегическое, сколько политическое значение. Вот почему Путин так откровенно объявляет о своих планах публике. Чтобы враги услышали, испугались, запаниковали и отступили.

Кстати, график предполагаемого начала размещения в Беларуси ядерного оружия совпадает с проведением саммита НАТО в Вильнюсе (11–12 июля).

Второй момент. С самого начала практической реализации идеи размещения российского ядерного оружия в Беларуси инициатива всегда исходила от Москвы. 25 марта Путин объявил о решении разместить ядерное оружие на территории Беларуси. 25 мая Лукашенко в Москве, отвечая на вопросы журналистов о своей встрече с президентом России, сказал:

«Он меня проинформировал, что он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Беларуси».

И вот снова Путин сообщил Лукашенко, что «на вашей территории» завершается «подготовка соответствующих сооружений» для хранения ядерного оружия. То есть российский правитель рассказывает коллеге из Беларуси, что происходит на белорусской земле. Лукашенко лишь принял информацию к сведению.

И еще стоит напомнить, что 25 мая Лукашенко в разговоре с журналистом сначала заявил, что «началось перемещение ядерных боеприпасов» на территорию Беларуси. А потом уточнил: «Возможно. Я приеду и посмотрю». Теперь Путин сообщил Лукашенко, что тот несколько погорячился, только после 7-8 июля начнется размещение ядерного оружия в Беларуси.

Таким образом, важную информацию о происходящем на территории Беларуси Лукашенко получает от Путина. Для этого ему приходится специально приезжать в Москву или Сочи. Вот такой сегодня белорусский суверенитет.

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