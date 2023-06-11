В Борисове загорелся деревообрабатывающий завод

В Борисове загорелся деревообрабатывающий завод2
- 11.06.2023, 9:23
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Пожар ликвидировали только утром.
В ночь с 10 на 11 июня в Борисове загорелся ангар и пиломатериалы на открытой площадке, сообщает МЧС. Пожар ликвидировали к 4.22 утра. Пострадавших нет.
— В результате пожара уничтожены: складское здание, пиломатериалы объемом 100 куб. м, фронтальный погрузчик, — отмечается в сообщении министерства. — Работники МЧС спасли производственное здание с деревообрабатывающим оборудованием и два фронтальных погрузчика.
На каком деревообрабатывающем заводе случилось ЧП, в сводке не говорится. Между тем, в Борисове больше десяти деревообрабатывающих предприятий, самым известным из которых является «Борисовдрев».