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В Борисове загорелся деревообрабатывающий завод

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  • 11.06.2023, 9:23
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В Борисове загорелся деревообрабатывающий завод

Пожар ликвидировали только утром.

В ночь с 10 на 11 июня в Борисове загорелся ангар и пиломатериалы на открытой площадке, сообщает МЧС. Пожар ликвидировали к 4.22 утра. Пострадавших нет.

— В результате пожара уничтожены: складское здание, пиломатериалы объемом 100 куб. м, фронтальный погрузчик, — отмечается в сообщении министерства. — Работники МЧС спасли производственное здание с деревообрабатывающим оборудованием и два фронтальных погрузчика.

На каком деревообрабатывающем заводе случилось ЧП, в сводке не говорится. Между тем, в Борисове больше десяти деревообрабатывающих предприятий, самым известным из которых является «Борисовдрев».

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