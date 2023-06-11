Пропагандисты призвали пилить болгаркой и забрасывать гранатами ядерное оружие в Беларуси 15 11.06.2023, 10:13

7,728

Странные заявления прозвучали в эфире ОНТ.

В новой программе «Дипозиция» на ОНТ пропагандисты «объяснили», почему белорусам «не стоит опасаться ядерного оружия».

Согласно независимым исследованиям, более 70% белорусов отрицательно относятся к размещению на территории Беларуси ядерного оружия.

Пропагандисты же объясняют, что все это — ради «мирного неба» над Беларусью, и вполне «безопасно».

«Взорвать заводской тактический боезаряд просто невозможно. Его можно даже болгаркой распилить, гранату в него бросить, а он не взорвется, для инициации подрыва нужна цепочка специальных действий, в том числе высокотехнологичных», — убеждают пропагандисты.

То, что белорусы из-за этого становятся мишенью для ударов, пропагандисты никак не объясняют.

Как сообщал сайт Charter97.org, по словам президента РФ Владимира Путина, размещение ядерного оружия в Беларуси начнется после 7-8 июля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».