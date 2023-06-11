Белоруса нашли повешенным на Пхукете 2 11.06.2023, 10:25

6,212

Собака прибежала из леса с его ботинком.

Белоруса нашли повешенным в Таиланде. Все случилось в округе Муанг провинции Пхукет 10 июня в 16.15 по местному времени. Известно, что парня зовут Александр и ему 26 лет. До этого друзья молодого человека искали его несколько дней, пишет khaosodenglish.com.

О том, что случилось, полиции рассказал друг Александра 24-летний Алик. По его словам, белорус страдал депрессией. Он две недели лежал в местной больнице, откуда выписался 30 мая. Перед исчезновением он попросил отдохнуть, а потом пропал.

Алик и другие знакомые парня искали его на протяжении двух дней. В субботу они увидели собаку, которая вышла из леса с ботинком белоруса. Алик отправился в то место, откуда пришел пес — и обнаружил Александра повешенным на одном из деревьев.

Алик попросил местных жителей вызвать полицию. Судмедэксперт отметил, что при первичном осмотре каких-то ран на теле белоруса не обнаружили. Более детальная информация станет известна после вскрытия. Сейчас власти Тайланда через белорусское посольство связываются с семьей Александра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».