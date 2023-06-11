«Как училось без мальчиков? Прекрасно!» 11.06.2023, 11:02

Фото: onliner.by

Откровенный рассказ выпускниц белорусской гимназии, где нет ни одного парня

Вчера тысячи белорусов, получив аттестаты и попрощавшись с учителями, поставили жирную точку в продолжительном школьном этапе. Среди них — 17 выпускниц Жодинской женской гимназии, единственного учебного заведения страны, где за партой сидят исключительно девочки. Onliner побывал на выпускном в необычном учебном заведении и узнали, каково это — учиться без мальчишек, куда этим летом девушки собираются поступать и какой видят свою будущую жизнь.

«Каждый год фиксируем прирост учениц»

Мы как-то привыкли, что девочек-гимназисток в строгих костюмах если и можно увидеть, то только в каком-нибудь историческом фильме, но точно не на улицах городов. Но в Жодино этот стереотип сломали давно, а школьную форму начали носить еще до того, как это стало у нас мейнстримом.

Началось все в 1992-м. Идея открыть в городе БелАЗов учебное заведение только для девушек принадлежала местному учителю русского языка Елене Несон. Как говорят старожилы, тогдашний мэр города Лидия Печень была достаточно смелым руководителем и задумку педагога поддержала.

Фото: onliner.by

Поначалу гимназистки ютились в старом детском садике, где не было своего спортзала и на физкультуру приходилось бегать в соседний ФОК. Но после череды переездов гимназия оказалась в просторном комплексе бывшего интерната на улице Советской. Сюда мы и приехали на выпускной.

— Идея изначально основывалась на возрождении классического женского дореволюционного образования. Естественно, с учетом современных тенденций, — объясняет директор гимназии Алеся Салаган. — Главной целью было воспитание образованной и всесторонне развитой девушки, которая впоследствии сможет стать успешной как в профессии, так и в личной жизни. В гимназии обучение велось и ведется по общепринятой учебной программе, к которой тогда в качестве факультативов добавились хореография, хор, парикмахерское искусство, машинопись, кулинария, косметология, этикет... Иностранный язык у нас преподается на выбор: английский, французский или немецкий.

Традиций мы придерживаемся, но они, конечно же, со временем видоизменились. Та же машинопись преобразовалась в уроки информатики. Тем не менее в качестве занятий по выбору мы сохранили кулинарию, этикет, хореографию и рукоделие...

Фото: onliner.by

Отметим, что преподают здесь не только женщины. В гимназии работают 4 педагога-мужчины, что в процентном соотношении не меньше, чем в других школах города.

Алеся Салаган рассказывает, что нехватки в наборе нет и родители даже готовы возить детей из соседних Борисова и Смолевичей:

— Я директор с 2018 года и каждый год фиксирую прирост учениц. Когда только начинала работу в этой должности, у нас училось 187 девочек, а этот учебный год начали с цифрой 275. И каждый год мы наблюдаем заинтересованность в нашем учебном заведении. Что говорить, если начальные классы у нас максимально загружены — в каждом по 30 учениц.

— Интересно, а что подталкивает родителей отдавать детей в женскую гимназию? — уточняю у директора.

— Многие видят смысл в раздельном обучении и полагают, что это достаточно эффективная методика. Почему? Считается, что на определенных этапах взросления девочек и мальчиков возникают отвлекающие моменты, а когда в классе нет учащихся противоположного пола, то дети в меньшей степени отрываются от учебного процесса. Есть возможность сконцентрироваться на знаниях и уделить урокам как можно больше внимания.

«Как училось без мальчиков? Прекрасно!»

Эта суббота для девушек получилась весьма энергозатратной. Первую половину дня они отдали на подготовку, после обеда отправились на общегородской бал выпускников, проходивший во Дворце культуры БелАЗа, и только после шести вечера вместе с родителями и учителями приехали в гимназию получать аттестаты.

— Я проснулась в 9:00. Позже пошла в парикмахерскую делать прическу, а с макияжем справилась сама. Ну а потом переоделась и поехала на городской выпускной, — говорит выпускница Мария Головнева, которую мы встретили у крыльца учебного заведения. — Если честно, сегодня очень много эмоций, и из-за этого быстро устаешь. Но они позитивные, так что все нормально.

Фото: onliner.by

— А чем конкретно для тебя запомнились годы в женской гимназии?

— Наша гимназия — прекрасное место. У меня замечательные одноклассницы, и я им очень благодарна за то, что они есть в моей жизни. Я прежде училась в другой гимназии, пришла к ним перед 10-м классом, но они приняли меня очень тепло.

— Наверное, самый популярный вопрос, который задают гимназисткам: «Каково учиться без мальчишек?»

— Прекрасно! На учебу это, возможно, влияло положительно. Я ведь могу сравнивать, и, если честно, с девочками мне училось спокойнее. Они более усидчивые, не так разговаривают на уроках и более сконцентрированы [на процессе]. Перейдя сюда, я преуспела больше, чем на прежнем месте. Повторюсь, у нас был очень хороший коллектив. Девочки друг за друга горой, и это тоже играет большую роль.

— А куда планируешь поступать?

— В БГПУ им. Максима Танка на логопедию. Хотела бы в дальнейшем работать по этой специальности и помогать детям.

Фото: onliner.by

Рядом с Машей — ее подружка Анастасия Воинова в эффектном и броском фиолетовом платье. Она говорит, что это наряд ее мечты, и его пришлось шить на заказ в одном из минских салонов. В будущем выпускница не прочь попробовать себя в журналистике, а одно из самых приятных воспоминаний связывает с конкурсом «Мисс гимназия»:

— Я тогда, после 9-го класса, только пришла сюда, и девочки сразу выдвинули меня в качестве участницы. Там был и интеллектуальный этап, и кулинарный, в рамках которого нужно было приготовить блюдо, и съемка видеоролика... Несмотря на то что я только пришла в гимназию, мне удалось победить в конкурсе. Для учебного заведения это было действительно масштабное событие. Конкуренция вроде бы и была, но при этом все друг друга поддерживали.

Оказавшись в фойе, мы встретили еще одну выпускницу — Анастасию Юденкову. Ее история точно заслуживает того, чтобы про нее рассказали отдельно.

Фото: onliner.by

Перед прошлым учебным годом семья Анастасии переехала в Минск, однако девушка не хотела менять школу и по итогу весь год ездила на уроки из столицы в Жодино.

— В 11-м классе все менять и подстраиваться под новый коллектив не особо хочется, а тут хороший класс, очень добрые учителя. Я со всеми сдружилась и никуда не хотела переходить. Ездила из Минска в Жодино на маршрутках. Поначалу было сложно, но потом привыкла, — улыбается выпускница. — Куда буду поступать? На военный факультет БГУ. А с чем будет связана специализация, пока не знаю.

— Понятно, что твоя жизнь будет связана с Минском. А в гимназию будешь приезжать на те же встречи выпускников?

— Как только наступят первые каникулы, сразу приеду, и я уже всем это пообещала.

Другая Анастасия — Сташукевич — тоже подчеркивает хорошую атмосферу, царившую в классе.

Фото: onliner.by

— Некоторые девчонки говорили, что уже давно хотели бы выпуститься, так как в школе скучно, но я всегда буду помнить гимназию за тепло и уют, — уверяет выпускница. — Учителя у нас вообще прекрасные. Я счастлива, что тут училась.

Был момент, когда меня [родители] хотели перевести, но я устроила истерику и меня оставили.

В женской гимназии в этом году сразу две золотые медалистки — Ева Гуринович и Влада Саханкова. Что любопытно, девушки уже успели отметиться и на централизованном экзамене, получив 100 баллов по русскому языку.

Фото: onliner.by

— Я не особо волновалась, — объясняет Ева, выбравшая для выпускного темное платье. — Единственное, что формат экзаменов новый, прежде таких не было, но это для меня было не принципиально. Куда поступать, пока точно не решила. Но как один из вариантов рассматриваю факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства БНТУ. Побывала там на дне открытых дверей, мне понравилась атмосфера, педагоги и студенты.

А вот Влада пока с вузом не определилась, выбирает между БГУ и БГУИРом. На выпускном уже экс-гимназистка предстала в следующем образе:

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

«Девочки для меня очень дороги. Как родные»

Пока мы общались с выпускницами, небольшой актовый зал, над которым поблескивает диско-шар, заполнился до отказа, и свободное место нашлось разве что на галерке — у самой стены.

Фото: onliner.by

Как только ведущий сообщил о начале вручения аттестатов, девушки под аплодисменты гостей и звуки зарубежных хитов — от Linkin Park до Eminem — стали появляться в зале, отправляя присутствующим воздушные поцелуи.

Фото: onliner.by

Затем слово взяла директор Алеся Салаган и, зачитав трогательное стихотворение, заставила растроганных мам потянутся в карман за платками. Ну а дальше всем по очереди вручали документы с оценками. Что интересно, получали их выпускницы вместе с близкими. Таким образом администрация подчеркнула значимость мам и пап в воспитании детей.

Фото: onliner.by

Родители, кстати, тоже не остались в долгу: они подготовили для дочерей целый ролик о том, как со своих рабочих мест спешили к ним на выпускной, и спели со сцены.

Фото: onliner.by

А классный руководитель Ирина Полянская и вовсе посвятила ученицам сентиментальное эссе, которое зачитала перед присутствующими.

Фото: onliner.by

— Я приняла этих девушек малышками в 9—10-летнем возрасте, и они мне все очень дороги, — делится эмоциями учительница. — Мы вместе взрослели, иногда хулиганили, озорничали... Я преподаватель русского языка и литературы и вообще-то строгий учитель, но упор делала не на каких-то [конкретных] знаниях, а старалась через хорошие тексты воспитывать, прививать культуру, интеллигентность и умение преподносить себя. Они, как уже сказала, для меня очень дороги. Как родные.

Когда закончилась основная часть, девчонок и учителей в столовой ждал небольшой сладкий стол, но перед этим они гурьбой высыпали на крыльцо, чтобы сделать прощальные фото.

Фото: onliner.by

Уже завтра эти снимки станут их личной историей и воспоминаниями, к которым они точно будут возвращаться. Правда, пока этим веселым гимназисткам точно будет не до ностальгии — на носу ЦТ. Очередная вступительная кампания только-только набирает обороты.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

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