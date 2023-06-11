Белорусскому калийному экспорту поставили подножку 4 Феликс Мирский, «Белорусы и рынок»

11.06.2023, 11:36

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Неожиданный удар нанесли из Китая.

Белорусская калийная компания впервые за последние пару лет прервала добровольный обет молчания. Она сделала это, чтобы высказать свое крайнее неудовольствие новым контрактом на поставку калийных удобрений в Китай, который подписала канадская компания Canpotex. БКК есть чем возмущаться. Этот контракт может свести на нет все усилия белорусских властей по сохранению доходов от калийного экспорта.

По новому контракту цена поставок калийных удобрений в этом году будет чуть ли не вдвое ниже, чем в прошлом: 307 долларов за тонну, вместо 590 долларов.

«Это цена значительно ниже наших ожиданий и не отражает фундаментальные рыночные факторы в ключевых регионах поставок. Такое снижение цены разрушает рыночное равновесие и дает ложный сигнал мировому рынку калий», — возмутилась Белорусская калийная компания, заявив, что она не поддерживает новые цены и собирается продавать удобрения «на приемлемых для нас коммерческих условиях».

На самом деле БКК может сколько угодно возмущаться. Как известно, «согласие есть продукт при полном непротивлении сторон». Так что кроме желания белорусской компании продавать по комфортной для себя цене, нужна еще и готовность потребителей по этой цене покупать. Мировой калийный рынок устроен таким образом, что компания первой подписавшая контракт на поставку фактически определяет уровень цен для всех остальных участников. Более того, крупные контракты, которые поставщики подписывают с Китаем и Индией, задают ценовой ориентир для всего рынка. Цены для других потребителей выше, чем для Китая, но снижаются они пропорционально снижению цены для главного мирового покупателя.

Все, что нажито непосильным трудом

С февраля прошлого года Литва закрыла свою территорию для транзита белорусских калийных удобрений. Это, а также санкции США, сделавшие белорусский калий токсичным не только в буквальном, но и фигуральном смысле этого слова, нанесло сокрушительный удар по белорусскому калийному экспорту. Властям пришлось срочно осваивать новые маршруты поставок, изобретать сложные финансовые схемы, позволяющие покупателям оплачивать белорусские удобрения без риска попасть под американские санкции. В результате, по оценкам экспертов канадской компании Nutrien, экспорт белорусского калия, который в лучшие времена превышал 10 млн тонн, упал в прошлом году на 60%.

За год логистические цепочки и финансовые схемы удалось более или менее отладить. Клайпедский порт частично заменили порты в России и поставки удобрений по железной дороге в тот же Китай. При этом, чтобы удержаться на рынках, Белорусская калийная компания не брезговала демпингом, за который она сейчас критикует канадских конкурентов. По признанию белорусского посла в Бразилии, сделанному весной прошлого года, Беларусь поставляла удобрения в эту страну с дисконтом в 60%. В то время как средняя цена на бразильском рынке составляла около 1.000 долларов за тонну, Беларусь продавала свои удобрения по 342 доллара.

Учитывая возросшие затраты на логистику, сложные схемы оплаты и демпинг, белорусский калийный экспорт вероятно сильно потерял в доходности. Но в условиях полностью закрытой статистики оценить эти потери можно только по косвенным признакам — в 2022 году Солигорской район стал рекордсменом по снижению уровня зарплаты.

Тем не менее жизнь стала налаживаться. За год новые логические цепочки были отстроены, новые финансовые схемы освоены. Та же Nutrien прогнозировала на этот год полуторакратный рост объемов белорусского калийного экспорта. Сами белорусские власти были еще более оптимистичны. В начале года первый вице-премьер Николай Снопков говорил, что объемы калийного экспорта за счет освоения новых рынков могут выйти на докризисный уровень 2019 или 2020 года. Однако теперь, после подписания Canpotex контракта на новых условиях, все эти усилия могут пойти прахом, а планы придется серьезно корректировать.

В чужом глазу соринка

В 2022 году мировой калийный рынок пережил шок из-за войны в Украине и санкций против белорусских и российских производителей. В прошлом году средняя мировая цена на калийные удобрения составляла около 800 за тонну. Это сыграло на руку для Беларуси. Выросшая цена позволяла белорусскому производителю использовать дорогостоящие схемы поставок и сохранять позиции на рынках за счет более низких, по сравнению с другими продавцами, цен.

Однако пока Беларусь выстраивала новые схемы, рынок постепенно оправлялся от шока. К февралю средняя мировая цена калийных удобрений снизилась до 645 долларов за тонну. При этом белорусские власти были готовы и к более существенному снижению. В январе Николай Снопков дал понять, что Беларусь будет чувствовать себя вполне комфортно на этом рынке, даже если средняя цена снизится до 420-450 долларов за тонну. Так что БКК лукавит, когда обвиняет канадских конкурентов в игнорировании рыночных тенденций. Новая цена китайского контракта тенденцию рынка на снижение цен вполне отражает.

А вот ожиданиям белорусской компании она действительно не соответствует. Как минимум серьезно подрывает возможности БКК по сохранению своих рыночных позиций за счет низких цен. С учетом высоких затрат на логистику и сложных финансовых схем вряд ли БКК теперь сумеет предложить существенно более низкую цену, чем ее конкуренты. А это не только снижает доходность, но и ставит под угрозу само присутствие белорусских удобрений на некоторых рынках. Тем более что в прошлом году именно Китай был основным потребителем белорусских удобрений и на его долю пришлась почти половина калийного экспорта.

Так что ладно канадцы, от них ничего хорошего ждать не приходится. Но оказалось, что и для Китая пятидесятипроцентная скидка на калий дороже «всепогодной дружбы». Контракт ведь подписывали две стороны.

Феликс Мирский, «Белорусы и рынок»

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