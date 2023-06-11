Шойгу пытается захватить контроль над ЧВК «Вагнер» 10 11.06.2023, 11:43

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сергей шойгу

Министр обороны РФ подписал приказ о наемниках.

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ и потребовал перевести все «добровольческие отряды» на фронте в Украине в состав Минобороны и заключить контракты до 1 июля, сообщает The Moscow Times.

Решение придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации обеспечения и выполнения ими задач, считают в ведомстве Шойгу.

В формальном статусе «добровольческих формирований» находится и ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который конфликтовал с министерством обороны и Сергеем Шойгу.

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