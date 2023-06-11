Снайпера вызывали? Мария Жолобова, Анастасия Короткова, «Важные истории»

11.06.2023, 12:40

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В Москве решились на отчаянный шаг.

Московская мэрия втихую вербует добровольцев на войну через «Мосгаз», «Мосводоканал» и другие бюджетные организации.

В конце мая в региональных сообществах в социальной сети «ВКонтакте» одновременно появились одинаковые объявления, приглашающие устроиться на контрактную службу в Москве. Требования были невысокими — гражданство РФ и возраст не более 60 лет, а оплата высокой — 620 тыс. рублей в первый месяц службы и более 300 тыс. — в каждый последующий.

Чтобы получить все выплаты, предлагалось перед заключением контракта с Минобороны трудоустроиться в одно из московских предприятий — «Мосгаз», «Гормост», ОЭК или «Мосводоканал». Зарплата от этих организаций и составляет значительную часть выплат, плюс они обеспечивают свою долю подъемных, следовало из прикрепленной листовки. «С Москвой служить выгодно!» — говорилось там.

Рекрутеров из Москвы, которые называли себя представителями «Мосгаза», заметили вживую в Перми — они встречались с членами местных ветеранских организаций.

«Мы принимаем к нам на работу и отправляем туда, в зону СВО»

Официально ни «Мосгаз», ни «Гормост», ни еще какие-либо московские предприятия не размещают вакансии контрактников. Сарафанное радио начало работать в начале апреля, когда в чатах, где российские добровольцы общаются между собой, стали появляться упоминания работодателей с хорошими зарплатами. Чаще всего мелькало название «Мосгаз». Иногда появлялись объявления от рекрутов: так, желающим уйти воевать через московскую «энергетическую компанию» предлагалось «писать в личку».

Корреспондент «Важных историй» под видом такого желающего связался с автором объявления. Ему были даны такие разъяснения: помимо оплаты от Минобороны «мэрия дополнительно заплатит 350 тыс. чистыми» и будет выплачивать еще по 75 тыс. в течение всего периода действия контракта. «Действуем быстро, нас подгоняют», — пообещала собеседница, которая представилась Лидией.

Уточнив, что она в отпуске на Кубе, Лидия дала телефон «своего зама Татьяны Валерьевны». Этот номер, согласно информации из утекших баз данных, принадлежит Татьяне Валерьевне Яриковой — сотруднице Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК, входит в «Россети»).

Номер самой Лидии, согласно базе Getcontact, у пользователей записан как телефон «Лидии Захаровой». Лидия Герольдовна Захарова — начальник отдела кадрового обеспечения подразделения «Московские высоковольтные сети» компании «Россети».

В общей сложности три телефона, которыми делились друг с другом участники чата, определяются как телефоны сотрудников «Россетей».

Корреспондент «Важных историй» связался с одной из таких сотрудниц. Она подтвердила, что работает в компании, и подробно рассказала условия.

«У нас энергетическая компания, «Россети», московский регион. Мы принимаем к нам на работу и отправляем через Яблочкова [там находится единый пункт отбора на военную службу по контракту] туда, в зону СВО… Контракт — от года до двух… Платим мы 350 тыс. единовременно и 76 тыс. ежемесячно. Плюс — так как вы наш работник — за вами сохраняется весь социальный пакет, который у нас есть… Что для этого нужно? Соберете перечень документов, мы вас быстренько оформим на работу, [за] час-два… Сопровождаем на Яблочкова, там, если какие-то вопросы, помогаем. Ваш сюда приезд тоже можем оплатить. Мы даем рюкзак, спальный мешок, термобелье, мини-аптечку, мыльные принадлежности».

Еще один рекрутер «Россетей» прислал корреспонденту «Важных историй» листовку с агитацией подписать контракт. Помимо крупных единовременных выплат, там перечисляются разные другие бонусы: зачисление детей без очереди в детский сад с полутора лет, помощь соцработника пожилым родственникам, бесплатное обучение ближайших родственников в «лучших учебных заведениях», ежемесячные денежные выплаты — почти 19 тыс. рублей на каждого ребенка.

«От нас вы только выплаты получаете, а числиться будете в Министерстве обороны»

«Важным историям» удалось связаться с отделами кадров нескольких московских предприятий — по их официальным номерам телефонов. Все они подтвердили, что их предприятия являются посредниками при заключении контракта с Минобороны и заключают фейковые контракты о трудоустройстве.

«Гормост»: «Приезжайте со всеми документами. Военный билет, паспорт и СНИЛС. Трудовая книжка. Оформляем — и сразу вместе едем на Яблочкова, чтобы вы прошли медкомиссию. Сопровождать будем вас до отправки. Укомплектованы все на 100% — надо взять только свои личные вещи, ну и, как военкомы говорят, аптечку под себя. Вас сначала отправят в Подмосковье, подготовят там. Отпуск? Ну, от нас вы только выплаты получаете, а числиться вы будете в Министерстве обороны, поэтому не могу сказать. От московской организации вот, от жилищно-коммунального хозяйства, мы при заключении контракта выплачиваем 200 тыс. и ежемесячно 75 тыс. Встретим вас, оформим, поедем на Яблочкова».

«Московский метрополитен»: «От управления транспортного комплекса вы будете получать дополнительные выплаты, единожды 150 тыс. рублей и ежемесячно 75 тыс. рублей. Также за вами будет сохраняться рабочее место, на которое вас трудоустроят. Это все дополнительно к федеральным выплатам. Нужно будет подъехать к нам в центр подбора персонала… Возьмите паспорт, военный билет, СНИЛС, ИНН и трудовую книжку. Вам там все детально расскажут. А потом — на Яблочкова».

«Мосгаз»: «Мы оплачиваем вам приезд в Москву, предоставляем вам на время прохождения комиссии в военкомате, с которой мы сотрудничаем, общежитие. Проходите комиссию, мы вас трудоустраиваем в Московскую газовую компанию, параллельно заключается контракт с Министерством обороны. Единовременно от нашей компании получаете выплату 200 тыс. рублей и 195 тыс. — от Министерства обороны. Еще 50 тыс. рублей — от мэра Москвы. После этого ежемесячно от нашей компании будет идти выплата 75 тыс. рублей, 50 тыс. рублей — от мэра Москвы и от 210 до 300 тыс. рублей — от Министерства обороны. После возвращения из зоны СВО… если захотите, можете остаться у нас работать. Для получения всех выплат нужно [заключить] контракт с Минобороны от года. От нас вы получаете личные вещи: вещмешок, плащ-палатка, миска, кружка, спальный мешок. Белье — и термобелье, и носки. Зубная паста, крем для бритья, после бритья, мыло. А все остальное предоставляет Министерство обороны. Оплачиваем вам проезд, предоставляем общежитие, суточные на еду».

В «Мосводоканале» также подтвердили, что «есть возможность уехать на СВО», но не рассказали подробности, пообещав связаться позднее.

Хитрый мэр Сергей Собянин

В прошлом году мэр Сергей Собянин первым из глав регионов объявил об окончании мобилизации. Сколько жителей Москвы тогда отправили на войну, неизвестно, возможно — около 20 тыс. Мобилизация была короткой, но интенсивной: в Москве прошли облавы на призывников (включая студентов и даже бездомных). От призыва не освободили даже сотрудников столичной мэрии.

Тем не менее Собянин пытается всячески дистанцироваться от войны и милитаристской риторики. Как писала «Медуза», «в мэрии уверены: акцент на войне только раздражал бы большинство москвичей». На сайте Sobyanin.ru в «личном блоге» мэра за последние три месяца появился только один пост, посвященный в той или иной степени войне — о «встрече с московскими контрактниками». «Сегодня побывал в центрах „Авангард“ и „Патриот“, где размещаются московские контрактники. Ребята получают экипировку, проходят подготовку», — было написано в нем; для чего «ребята» получают экипировку и проходят подготовку, не уточнялось. В основном посты в блоге мэра посвящены благоустройству, развитию московской инфраструктуры, развлечениям.

Но это, как рассказано выше, не мешает московской мэрии вербовать людей на войну через городские предприятия.

По словам сотрудницы «Гормоста», с которой говорил корреспондент «Важных историй», нанимать на работу желающих пойти на войну с Украиной и платить им зарплату организации заставило московское правительство: «Обязали принимать [на работу] и сопровождать». По ее мнению, это было сделано, потому что власти Москвы не могут «просто так взять и раздать деньги» контрактникам.

Сотрудников «Мосгаза» просили «посодействовать в поиске желающих служить», «предлагали приглашать знакомых», рассказал один из сотрудников организации корреспонденту «Важных историй». От самих служащих «Мосгаза» заключать контракты с Минобороны не требовали — но листовки о выгодах военной службы распространили. Он не знает, кто именно платит подъемные — «Мосгаз» или Москва, но процитировал генерального директора организации: «Денег в бюджете нет, все идет на фронт».

В пабликах, где общаются московские добровольцы, нет особого воодушевления по поводу возможности идти воевать через столичные организации. «Через них только в мясо попадешь, в пехоту», — говорит один из них. Он уверен, что, нанимая добровольцев, компании «отмазывают своих, чтобы с их конторы никого не забрали». «Не ведитесь вы на бабки от Москвы, эти единовременные 200 тысяч не стоят ваших жизней. Отправляют в конченые бригады и полки», — пишет другой.

«Важные истории» отправили запрос пресс-секретарю мэра Москвы Гульнаре Пеньковой. Если она даст содержательный ответ, мы его опубликуем.

Мария Жолобова, Анастасия Короткова, «Важные истории»

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