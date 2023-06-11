Где дешевле безлимит: что на самом предлагают белорусам мобильные операторы 11.06.2023, 14:03

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Узнать о бесперебойности связи зачастую можно только методом проб и ошибок.

Беларусь сохраняет статус страны с «доступным мобильным интернетом». Более того, тарифы за год, по сути, не изменились. Мобильные операторы дважды анонсировали повышение цен в 2023-м, но комитет госконтроля этого не допустил. В ведомстве сослались на стабильное финансовое положение и наращивание прибыли компаний.

Легко предположить, что в современном мире запрос на безлимитный интернет – самый популярный. Портал Tochka.by оценил, насколько отличаются такого рода предложения в Беларуси. У А1 и МТС они, например, похожи, хотя отличительные детали все же есть.

10$ за неограниченный интернет

У А1 флагманский тариф «Без Лимита 2.0» с неограниченным интернетом стоит 29,99 рубля. МТС предлагает «Безлимитище Х» на 9 копеек меньше – за 29,90. При этом у них выше максимальное качество видео: 720р против 480р. И A1 и МТС запрещают пользоваться торрентами.

Оба оператора включили в тариф 600 минут для звонков во все сети. Раздача интернета у А1 стоит 75 копеек в сутки, у МТС – 100 МБ бесплатно, а далее – 60 копеек за 24 часа.

Для новых абонентов в течение полугода предусмотрена сниженная абонплата – 20,99 и 20,90 рубля.

После 100 ГБ скорость снижается

life:)

предлагает разные варианты в линейке тарифов «Бесконечный» с пределом в пользовании интернетом на неограниченной скорости.

Наиболее сопоставимым с конкурентами выглядит «Бесконечный Pro» – 23,90 рубля за 30 дней (год назад – 22,90). Новичкам предлагается скидка на абонплату в течение 9 месяцев – 14,90.

Тариф предусматривает любое количество звонков во все сети. А после 100 ГБ трафика без ограничений наступает безлимит на скорости до 4 Мбит/с. С этого момента можно пользоваться торрентами.

Также у оператора есть тарифы только с интернетом. И, например, «Безлимит Ультра» предлагает 60 ГБ, а далее – безлимит на скорости до 4 Мбит/с. За раздачу интернета нужно платить дополнительно.

Покрытие – наше все

Сеть 3G у каждой мобильной компании своя, а 4G они «выкупают» у единого оператора beCloud. На разницу в качестве связи может влиять выбор (аренда) базовых станций: одни обеспечивают дальность, другие – делают сигналы более мощными на небольшом участке территории.

Данные о покрытии и соответствующие карты можно найти на сайтах мобильных операторов. Но визуальная информация не гарантирует хорошего качества. Помимо усилий самих операторов скорость приема/передачи может зависеть от характеристик устройства, радиоусловий в определенном месте, особенностей рельефа и погоды в конкретный момент.

Отзывы на различных форумах свидетельствуют, что разные оценки имеют место в отношении каждого мобильного оператора. Тут нельзя сбрасывать со счетов силу привычки и эмоции.

Узнать о бесперебойности связи можно методом проб и ошибок либо посредством общения с пользователями или жителями того или иного региона.

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