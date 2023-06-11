Ставка Кремля бита Виктория Зубкова, planeta.press

11.06.2023, 15:00

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НАТО всерьез берется за РФ.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал альянс предоставить Украине письменные гарантии безопасности и обозначить путь к членству в НАТО без предварительных условий. В ином случае, некоторые страны-члены могут направить на помощь Украине свои вооруженные силы в индивидуальном порядке.

По мнению Фог Расмуссена, гарантии безопасности должны включать в себя обмен разведывательными данными, совместные учения, расширение производства боеприпасов и поставку вооружений. Однако одних гарантий безопасности будет недостаточно. «Некоторые союзники по НАТО могут выступить за гарантии безопасности, чтобы избежать реальной дискуссии о стремлении Украины к членству. Они надеются, что, предоставив гарантии безопасности, смогут избежать этого вопроса. Я не думаю, что это возможно», — сказал бывший генсек НАТО. Он отметил, что «если НАТО не сможет договориться о четком пути вперед для Украины, существует очевидная вероятность того, что некоторые страны могут принять меры в индивидуальном порядке».

В России нервно отреагировали на данное заявление. «Ну а население этих стран спросили? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam? Его ведь это тоже затронет…» — принялся сыпать угрозами придворный шут, бывший президент России, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Собственно, ни у кого и так нет сомнений, что Россия не планирует останавливаться в Украине.

«Нравится это странам Запада или нет, вы — страны НАТО. А я точно знаю, я не сомневаюсь, что, если Украина упадет, следующий шаг очень скоро будет — Молдова. Я имею в виду не быстрые шаги по захвату, а решение идти дальше», — на днях заявил президент Украины. Будет Молдова, будут балтийские страны и не только. Аппетиты Путина не ограничиваются постсоветскими республиками, а простираются как минимум на страны Варшавского договора.

В Киеве неоднократного говорили, что ждут от НАТО конкретных шагов по приему страны в альянс и «гарантий безопасности на этом пути». Вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 стран Североатлантического альянса, заявил 10 июня замглавы Офиса президента Игорь Жовква. Для вступления необходима поддержка 31 страны, но пока, по словам заместителя генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, у союзников нет консенсуса.

Заявление Фог Расмуссена прозвучало на фоне слов действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что согласно 5-й статье НАТО, может защищать только своих полноправных членов.

По его мнению, отказ открыть Украине дорогу в НАТО до окончания войны будет означать, по сути, право вето для Путина, чего он и добивался. Одна из целей конфликтов в Приднестровье, Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии, на Донбассе — не допустить евроатлантической интеграции бывших советских республик. По мнению Расмуссена, если саммит НАТО, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе, не принесет результатов, Украина имеет законное право обратиться к странам-участницам отдельно за такой военной помощью. На просьбу может отреагировать Польша, а также балтийские страны.

На публику в России ничего не изменится, ведь, как вещает роспропаганда, РФ и так воюет с НАТО. Например, директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панин пишет: «При этом, по большом счету, никакой разницы с тем, что происходит сегодня, не будет. Украинская армия сейчас по факту — точно такая же «индивидуальная» армия НАТО: она воюет по натовским стандартам, с натовской разведкой и целеполаганием, натовским оружием и с натовскими наемниками».

Что касается реальной ситуации — на поле боя, то перед Россией предстанет очень тревожный выбор — воевать или не воевать с войсками НАТО. Это и есть один из самых действенных способов положить конец кровопролитию, ведь трусливый Путин никогда не будет воевать с государством-членом НАТО или со всем альянсом в целом.

Независимо от того, какое решение будет принято на саммите НАТО в Вильнюсе, Россия потерпит поражение.

«Складывается патовая ситуация: без вступления в альянс Украина, сотрудничая с НАТО, будет постоянно балансировать на грани войны с РФ, а вступив в альянс, пусть она и будет выполнять требования союза, отказываясь от прямых провокаций в отношении России, но зато полностью, даже с формально-юридической стороны, окажется в сфере влияния Запада, что даст НАТО возможность контролировать границу с нами от Северного полюса до Каспийского моря, — например, констатирует директор Института русско-славянских исследований имени Н.Я. Данилевского Александр Буренков. — Сохранение русофобского проекта «Украина» в любом виде и заключение с ним любого соглашения (пусть и о заморозке конфликта) — это стратегическое поражение России».

Но главное же, что надо понимать украинцам в связи со словами Фог Расмуссена: проект гарантий безопасности — Киевский договор безопасности — был разработан группой, которую возглавлял Расмуссен и глава офиса президента Андрей Ермак. И гарантии безопасности не заменяют желание Украины вступить в НАТО.

Виктория Зубкова, planeta.press

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