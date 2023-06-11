Украинские бойцы провели успешный штурм российских позиций в Донецкой области
- 11.06.2023, 15:54
- 1,586
Видео.
Бои в районе Авдеевки продолжаются: воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка при поддержке HMMWV провели штурм российских позиций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в соцсети.
HMMWV – аббревиатура, которая расшифровывается как High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle. Дословно это означает «высокомобильное многоцелевое колесное транспортное средство». Родина автомобиля — США.