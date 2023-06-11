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Украинские бойцы провели успешный штурм российских позиций в Донецкой области

  • 11.06.2023, 15:54
  • 1,586
Украинские бойцы провели успешный штурм российских позиций в Донецкой области

Видео.

Бои в районе Авдеевки продолжаются: воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка при поддержке HMMWV провели штурм российских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в соцсети.

HMMWV – аббревиатура, которая расшифровывается как High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle. Дословно это означает «высокомобильное многоцелевое колесное транспортное средство». Родина автомобиля — США.

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