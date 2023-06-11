В Беловежской пуще измерили окружность одного из дубов-великанов 2 11.06.2023, 16:29

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На сколько он округлился за 19 лет?

В Беловежской пуще во время полевых ботанических исследований специалисты увидели массивный дуб с еле заметной цифрой-номером два. Его измерили в окружности, а позже, когда эти данные сравнили с его предыдущими параметрами, оказалось за 19 лет дерево «округлилось» на 29 сантиметров. Информация об этом появилась на сайте Национального парка «Беловежская пуща».

Дуб-великан находится на территории Язвинского лесничества. Нынешние измерения показали, что охват его ствола составляет 629 сантиметров. В диаметре это два метра. Чуть позже специалисты посмотрели, какими были размеры дерева раньше. Оказалось, в 1960-м охват ствола этого великана составлял 550 сантиметров и 1,75 метра в диаметре, а в 2004-м — 600 сантиметров и 1,9 метра в диаметре.

Выходит, за 19 лет дерево прибавило в размерах 29 сантиметров, а за 63 — 79.

— По толщине этот дуб не уступает нашей туристической достопримечательности — дубу-патриарху, а по высоте значительно превосходит — почти 40 метров, — сказано на сайте Беловежской пущи.

Кстати, по данным специалистов, критерием, по которому в пуще выделяют деревья-великаны является диаметр ствола на высоте 1,3 метра. Для дуба и сосны пограничными значениями, после которых им присваивают почетное звание «великан», этот параметр стартует от метра, для остальных деревьев — липы, ясеня, ели, клена, осины, вяза и ольхи — от 0,8 метра.

— В настоящее время в Беловежской пуще насчитывается около тысячи деревьев-великанов, и по этому показателю наш лес не имеет себе равных в Европе, — отмечают на сайте Национального парка.

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