Ученые создали устройство, способное «читать» мысли 5 11.06.2023, 17:09

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Устройство работает по принципу анализа мозговой активности.

Ученым из Техасского университета практически удалось создать миелофон. Устройство, которое читает мысли, работает по принципу анализа мозговой активности. Результаты своих исследований специалисты опубликовали в издании Nature Neuroscience.

Декодер мыслей начали обучать на основе данных МРТ двух людей, которым на протяжении 18 часов включали различные подкасты. Устройство делало догадки – что в этот момент было в мыслях у каждого из участников эксперимента. Далее все это соотносили с активностью мозга.

На втором этапе к работе подключилась ранняя версия искусственного интеллекта ChatGPT. Она начала достаточно эффективно угадывать мысли. По крайней мере у разработки получалось передать общий смысл того, о чем думал человек. Однако когда подопытных попросили запутать устройство – им легко удалось это сделать. Декодер начал выдавать путанные предложения.

Сейчас ученые работают над исправлением ошибок декодера и рассчитывают сделать устройство компактным.

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