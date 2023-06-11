В Крыму второй раз за месяц подорвали железную дорогу 1 11.06.2023, 18:15

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Взрыв произошел прямо перед приближающимся поездом.

В Кировском районе Крыма на железнодорожных путях произошел взрыв. По информации источника Baza, дорогу подорвали в 16:00 по минскому времени, когда по ней проезжал товарный поезд.

Согласно свидетельствам очевидцев, взрыв произошел прямо перед приближающимся поездом. Машинист локомотива заметил его, успел среагировать и экстренно затормозить. От взрывной волны в кабине разбились окна, однако машинист не пострадал. Телеграм-канал «112» сообщил, что был поврежден товарный локомотив, а двое рабочих получили ранения от осколков. Однако эта информация пока не подтверждена официально.

«Глава» Крыма Сергей Аксенов подтвердил повреждение железнодорожного полотна, в связи с чем движение поездов было приостановлено. Причины повреждения путей он не уточнил.

Ранее железную дорогу в Крыму подрывали 18 мая. Тогда из-за повреждения путей прервалось сообщение между Севастополем и Симферополем. Перед этим пути взрывали в феврале этого года. Поврежденный участок полотна был отремонтирован в течение дня. При этом советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опровергал факт подрыва.

Осенью 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. Взрывом были повреждены автомобильное и железнодорожное полотна моста. Движение поездов приостанавливалось на день.

В августе 2022 года в Джанкойском районе Крыма из-за взрыва на складе боеприпасов была повреждена железная дорога. После этого пассажирские поезда, следующие с материка, останавливали на станции Владиславовка, где пассажиров пересаживали на автобусы.

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